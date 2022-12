HRABKO: Vyslovenie nedôvery v NRSR neznamená okamžitý odchod vlády

Správa prezidentky, memorandum a rozpočet

Bratislava 3. decembra (Teraz.sk) – Ak by aj parlament na mimoriadnej schôdzi iniciovanej opozičným poslancami z SaS a Hlasu-SD vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO), nebude to mať za následok okamžitý odchod ministrov z funkcií. Kabinet bude vládnuť v demisii až dovtedy, kým prezidentka Zuzana Čaputová nevymenuje nový. V TASR TV to povedal Juraj Hrabko.Ak parlament vysloví nedôveru jednotlivému ministrovi, končí podľa neho vo funkcii hneď. Inak je o v prípade celej vlády.poznamenal Hrabko.V čase, keď je vláda v demisii, už parlament podľa neho nemôže odvolávať jednotlivých ministrov.upozornil.Osobne si však nemyslí, že by v prípade vyslovenia nedôvery vlády hlava štátu politicky nekonala.pýta sa Hrabko. V takomto prípade by za pravdepodobnejší variant vývoja považoval vznik úradníckej vlády.Hoci má vládna koalícia v NR SR menšinu, podľa Hrabka má dobré šance hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente ustáť.opýtal sa.povedal. Aj silná úloha prezidentky v prípade vyslovenia nedôvery vláde podľa neho nemusí vyhovovať tým opozičným poslancom, ktorí nemajú dostatočnú dôveru samotnej hlave štátu.Správa o stave republiky, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová predniesla v parlamente, je podľa Hrabka závažná najmä vzhľadom na zmienku o predčasných voľbách.povedal.dodal Hrabko.Memorandum, ktoré vláda podpísala s Lekárskym odborovým združením (LOZ) považuje Hrabko za úplné víťazstvo odborárov.konštatoval.Všetky požiadavky memoranda v ich úplnosti podľa neho nedokáže splniť žiadna vláda.povedal Hrabko.uzavrel.Hlasovanie môže o návrhu štátneho rozpočtu môže podľa Hrabka skončiť viacerými spôsobmi.uzavrel Hrabko s tým, že dôležitejšie ako dnešná rétorika poslancov bude záverečné hlasovanie.