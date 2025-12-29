< sekcia Import
HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia
Rok 2025 bol podľa Hrabka v NR SR poznamenaný veľkou snahou opozície o verbálny tlak na vládu, ale malou schopnosťou skutočne chrániť práva politickej menšiny v parlamente (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. decembra (TASR) – Vzťahy Slovenska s Českou republikou neboli zlé ani za vlády bývalého českého premiéra Petra Fialu, aj keď boli pozastavené medzivládne konzultácie. Po nástupe nového premiéra Andreja Babiša sa zrejme vyrieši aj problém pokračovania spoločných rokovaní vlád. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Dodal, že gestá sú v politike dôležité a rozhodnutie vlády Petra Fialu prerušiť medzivládne konzultácie považuje za chybu. „Napriek tomu sa stretávali ministri, rokovali, telefonovali,“ pripomenul. Spolupráca medzi štátmi podľa Hrabka nebola prerušená, len bol pozastavený formát spoločných rokovaní oboch vládnych kabinetov.
Dôvodom, prečo česká vláda pozastavila spoločné rokovania, bol postoj Slovenska k Ukrajine. „Ale Ukrajina samotná bola ochotná rokovať so slovenskou vládou, takže ten dôvod sa ukázal ako úplne prázdny,“ poznamenal Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
„Potom už do toho vstúpila vnútorná politika v Českej republike, bolo pred voľbami,“ dodal s tým, že v čase predvolebnej kampane sa už v otázke pokračovania medzivládnych konzultácií dala len ťažko očakávať zmena. Po výmene vlád je podľa Hrabka zrejme iba otázkou času, kedy sa tradícia spoločných vlád oboch štátov obnoví.
Rok 2025 bol podľa Hrabka v Národnej rade (NR) SR poznamenaný veľkou snahou opozície o verbálny tlak na vládu, ale malou schopnosťou skutočne chrániť práva politickej menšiny v parlamente. Podľa Hrabka sa napríklad mala už dávno obrátiť na ústavný súd vo veci neustáleho odkladania opozíciou iniciovaných mimoriadnych schôdzí parlamentu s cieľom vysloviť nedôveru niektorému členovi vlády. „Neustále kričia, ako sa ich Fico bojí, ale nedokážu brániť práva parlamentnej menšiny,“ tvrdí Hrabko.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Naopak, premiérovi sa podľa neho podarilo presadiť novelu ústavy aj s podporou časti opozičných poslancov. „Počas svojich funkčných období predsedu vlády dokázal ústavu novelizovať viackrát, pritom nikdy nemal ústavnú väčšinu,“ pripomenul Hrabko. Reakciu Progresívneho Slovenska (PS), ktoré po schválení novely ústavy vylúčilo budúcu spoluprácu s hnutím Igora Matoviča, Hrabko považuje za neuváženú. Konštatoval, že za novelu hlasovalo viac poslancov z klubu KDH ako klubu Hnutia Slovensko a spoluprácu s KDH PS nevylúčilo. „Nová generácia politikov ešte robí takéto amatérske chyby,“ povedal Hrabko.
Za úspech vládnej koalície v tomto roku považuje to, že si v parlamente udržala väčšinu a dokázala včas schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Za neúspech koalície zasa predbežné opatrenie ústavného súdu, ktorým pozastavil transformáciu Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Dodal, že gestá sú v politike dôležité a rozhodnutie vlády Petra Fialu prerušiť medzivládne konzultácie považuje za chybu. „Napriek tomu sa stretávali ministri, rokovali, telefonovali,“ pripomenul. Spolupráca medzi štátmi podľa Hrabka nebola prerušená, len bol pozastavený formát spoločných rokovaní oboch vládnych kabinetov.
Dôvodom, prečo česká vláda pozastavila spoločné rokovania, bol postoj Slovenska k Ukrajine. „Ale Ukrajina samotná bola ochotná rokovať so slovenskou vládou, takže ten dôvod sa ukázal ako úplne prázdny,“ poznamenal Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
„Potom už do toho vstúpila vnútorná politika v Českej republike, bolo pred voľbami,“ dodal s tým, že v čase predvolebnej kampane sa už v otázke pokračovania medzivládnych konzultácií dala len ťažko očakávať zmena. Po výmene vlád je podľa Hrabka zrejme iba otázkou času, kedy sa tradícia spoločných vlád oboch štátov obnoví.
Rok 2025 bol podľa Hrabka v Národnej rade (NR) SR poznamenaný veľkou snahou opozície o verbálny tlak na vládu, ale malou schopnosťou skutočne chrániť práva politickej menšiny v parlamente. Podľa Hrabka sa napríklad mala už dávno obrátiť na ústavný súd vo veci neustáleho odkladania opozíciou iniciovaných mimoriadnych schôdzí parlamentu s cieľom vysloviť nedôveru niektorému členovi vlády. „Neustále kričia, ako sa ich Fico bojí, ale nedokážu brániť práva parlamentnej menšiny,“ tvrdí Hrabko.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Naopak, premiérovi sa podľa neho podarilo presadiť novelu ústavy aj s podporou časti opozičných poslancov. „Počas svojich funkčných období predsedu vlády dokázal ústavu novelizovať viackrát, pritom nikdy nemal ústavnú väčšinu,“ pripomenul Hrabko. Reakciu Progresívneho Slovenska (PS), ktoré po schválení novely ústavy vylúčilo budúcu spoluprácu s hnutím Igora Matoviča, Hrabko považuje za neuváženú. Konštatoval, že za novelu hlasovalo viac poslancov z klubu KDH ako klubu Hnutia Slovensko a spoluprácu s KDH PS nevylúčilo. „Nová generácia politikov ešte robí takéto amatérske chyby,“ povedal Hrabko.
Za úspech vládnej koalície v tomto roku považuje to, že si v parlamente udržala väčšinu a dokázala včas schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Za neúspech koalície zasa predbežné opatrenie ústavného súdu, ktorým pozastavil transformáciu Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.