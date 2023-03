HRABKO: Za dva a pol mesiaca odchádza z vlády už druhý minister

Bratislava 4. marec (Teraz.sk) – V priebehu dva o pol mesiaca odchádza z vlády už druhý minister a to nie je dobrá správa. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Aj keď zodpovednosť za výkon funkcie predsedu vlády, aj fungovanie ministerstiev financií a zdravotníctva ponesie Eduard Heger (OĽANO), podľa Hrabka ide v skutočnosti o vládu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá ju dočasne poverila riadením štátu.Prezidentka môže podľa neho takúto vládu kedykoľvek vymeniť, nie je však isté, či môže v súlade s ústavou zrušiť poverenie aj jej jednotlivému členovi, ako to urobila v prípade Vladimíra Lengvarského.povedal Hrabko. Poukázal pritom na výrok ústavného súdu v prípade možnosti skrátenia volebného obdobia referendom.Na margo vyjadrení Vladimíra Lengvarského o neskúsenosti a politickej korupcii, Hrabko povedal, že ak by to v rezorte zdravotníctva naozaj fungovalo takto, minister mal odísť už dávno.dodal.Podľa Hrabka nie je podstatné, či bude reálnu činnosť rezortu koordinovať štátny tajomník, zodpovednosť podľa neho podľa ústavy nesie poverený člen vlády.konštatoval Hrabko.Na margo rozhodnutia poslancov neumožniť skorší termín parlamentných volieb, Hrabko povedal, že koniec septembra je pre strany finančne výhodnejší, keďže v lete dostanú od štátu peniaze ešte za voľby v roku 2020.Politická situácia sa však podľa neho bude ďalej komplikovať a bude pribúdať chaos na vládnej aj parlamentnej úrovni. Na otázku, či by bývalé vládne strany nemohli využiť tri mesiace naviac oproti júnovému volebnému termínu na konsolidáciu svojej politiky, Hrabko odpovedal, že mohli, ale neočakáva to.povedal.Za typický príkladv dôsledku improvizácií politikov označil rozchod strany Spolu, aktuálne premenovanej na Modrú koalíciu, s ľuďmi okolo Mikuláša Dzurindu.poznamenal.Tieto problémy sa však podľa neho týkajú len stredopravej časti spektra, Hlas-SD si podľa neho udržiava pozície u voličov a Smer-SD dokonca rastie.uzavrel Hrabko.