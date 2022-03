HRABKO: Západ dodržiava pravidlá napriek tomu, že Rusko to nerobí

Bratislava 4. marca (Teraz.sk) – Je dôležité, že štáty západného sveta dodržiavajú pravidlá, vrátane rešpektovania výsledkov dohôd a rokovaní, aj keď to Rusko nerobí. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Dodal, že ak si zmenená situácia vyžiada zmenu pravidiel, sú procedúry, ako to urobiť. Ale kým platia, treba sa nimi riadiť. Podľa Hrabka je to dôležité aj preto, že pomaly opäť prichádza čas na diplomatické rokovania, ktoré vojenský útok na Ukrajinu prerušil.tvrdí Hrabko.Aktuálne rokovania ruskej a ukrajinskej delegácie na bieloruských hraniciach podľa neho zásadnými diplomatickými rozhovormi nie sú.poznamenal.Za dôležitý signál postoja štátov celého sveta ku konfliktu na Ukrajine považuje Hrabko rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN), v ktorej žiada, aby Rusko okamžite stiahlo svoje vojenské jednotky z Ukrajiny. Za návrh sa vyslovilo 141 členských štátov, proti ich hlasovalo len päť. Hlasovania sa zdržalo 35 krajín vrátane Číny.povedal.Na margo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorú Rusko vetovalo, Hrabko poznamenal, že napríklad právo veta v jeho dnešnej forme je pravidlom, ktoré by sa v budúcnosti mohlo zmeniť.Dodal, že tlak bezprecedentných ekonomických sankcií spolu s odporom ukrajinských ozbrojených síl môže prispieť k tomu, že sa Rusko rozhodne vojenskú konfrontáciu ukončiť.dodal.Ak v dohľadnej dobe nepríde k ukončeniu vojenských akcií na Ukrajine, Slovensko môže podľa neho očakávať výrazný nárast počtu utečencov.upozornil Hrabko.