HRABKO: Žiadny nový subjekt neexistuje, ani s Dzurindom, ani bez neho

Bratislava 11. augusta (Teraz.sk) – Hoci europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová nevylúčila možnosť vstupu do nového politického subjektu, ktorý by mohol viesť napríklad minister zahraničných vecí Ivan Korčok, vznik takejto strany v súčasnosti nie je veľmi pravdepodobný. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Podľa europoslankyne by lídrom nového subjektu nemal byť Mikuláš Dzurinda, v relácii televízie Joj Analýzy Na hrane však uviedla, že súčasťou projektu by mohol byť jeho bývalý stranícky a vládny kolega Ivan Mikloš.Na otázku, či by nový subjekt okolo Mikuláša Dzurindu mal zmysel aj bez bývalého dvojnásobného premiéra na poste lídra, Hrabko odpovedal, že akékoľvek takéto úvahy sú predčasné.konštatoval Hrabko.Pripomenul, že minister Korčok vyslovene vylúčil svoju účasť na príprave nového politického subjektu.zhrnul Hrabko.Vysvetlenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka, podľa ktorého bol výpadok dodávok ruskej ropy na Slovensko spôsobený technickým problémom v konkrétnej banke, Hrabko akceptuje. Napriek tomu si podľa neho vyžaduje riešenie na politickej úrovni.upozornil.Keďže problém nastal mimo Ruska, Ukrajiny, ale aj Slovenska, politické riešenie treba podľa Hrabka hľadať na európskej úrovni.povedal.Na margo vývoja koaličnej krízy Hrabko konštatoval, že všetci jej aktéri zatiaľ ostávajú vo svojich zákopoch a k riešeniu sa nijako viditeľne nepriblížili.pripomenul Hrabko.Dodal, že ak by mal mať rokovací tím SaS zmysel, musel by položiť na stôl svoj koncept novej koaličnej zmluvy.poznamenal. Zatiaľ podľa neho dochádza len k napínaniu politických svalov.povedal Hrabko.Na margo výčitiek opozície, že vláda nevedie sociálny dialóg, Hrabko reagoval, že v plnom zmysle slova ho neviedli ani vlády Roberta Fica.poznamenal.Stretnutia premiéra Eduarda Hegera a ďalších členov vlády so zástupcami zdravotníkov podľa Hrabka tak isto nie je možné považovať za sociálny dialóg, ale skôr za snahu o naťahovanie času zo strany predstaviteľov vlády.uzavrel Hrabko.