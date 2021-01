HRABKO: Žilinka vyšetruje bez toho, že by vopred predpokladal výsledok

Koronavírus a voľba špeciálneho prokurátora

Bratislava 9. januára (Teraz.sk) – Bratislava 9. januára (TASR) – Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval o rozbehnutí trestných konaní v kauze smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského bez toho, že by vopred predpokladal, aký bude ich výsledok. Takýto prístup je podľa publicistu Juraja Hrabka predpokladom pre to, aby vyšetrovanie bolo dôveryhodné a položilo na stôl fakty, ktoré dnes chýbajú. Uviedol to v diskusii na TASR TV.reagoval Hrabko, ktorý považuje vyjadrenia Maroša Žilinku k tejto kauze za racionálne.Naopak, politici podľa neho často predbiehajú vývoj vyšetrovania a prichádzajú s vlastnými vysvetleniami, politicky orientovanými podľa toho, či ide o opozičného alebo koaličného politika.poznamenal Hrabko.dodal.Podľa Hrabka však mala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vyvodiť voči sebe politickú zodpovednosť bez ohľadu na to, aké výsledky prinesie vyšetrovanie, podobne, ako to spravil exminister obrany Juraj Liška (SDKÚ-DS) po havárii vojenského lietadla pri Hejciach.Samostatnou témou je podľa Hrabka otázka, či je v poriadku legislatíva, ktorá umožňuje dlhodobo držať obvinených v kolúznej väzbe napovedal Hrabko.Vianočné opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu podľa Hrabka nezabrali dostatočne.dodal.Riešením môže byť očkovanie, otázkou však podľa Hrabka je, ako je naň štát pripravený.pripomenul. Zároveň ocenil aktuálne aktivity samospráv, ktoré v spolupráci so štátom organizujú lokálne testovania antigénovými testami.Nadchádzajúca parlamentná voľba špeciálneho prokurátora sa podľa Hrabka bude výrazne líšiť od nedávnej voľby generálneho prokurátora.pripomenul.Tentoraz považuje za favorita voľby advokáta Daniela Lipšica, ktorého nominoval dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda.poznamenal Hrabko.povedal Hrabko.