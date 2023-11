HRABKO: Zmeny v rezorte vnútra vládne strany sľubovali už pred voľbami

Bratislava 4. novembra (Teraz.sk) – Zmeny v rezorte vnútra boli súčasťou predvolebných záväzkov všetkých troch aktuálnych vládnych strán. Preto nie sú personálne kroky nového ministra Šutaja Eštoka (Hlas-SD) nijako prekvapivé a dali sa očakávať. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Odvolanie bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana bolo podľa Hrabka o to jednoduchšie, že vládna koalícia v minulom volebnom období zvýšila právomoci ministra vnútra pri jeho odvolávaní a menovaní. V minulosti mohol minister vyberať policajného prezidenta len z kandidátov, ktorých schválil parlamentných výbor, dnes má stanovisko výboru iba odporúčací charakter.konštatoval Hrabko.Na odvolanie bývalého policajného prezidenta Hamrana boli podľa Hrabka aj vecné dôvody, najmä jeho politický prístup k vykonávaniu svojej funkcie a odôvodňovaniu svojich rozhodnutí.tvrdí Hrabko.Zmeny na poste policajného prezidenta, ale aj šéfa Úradu inšpekčnej služby, ktorým sa stal Branislav Zurian, sú podľa Hrabka súčasťou prevzatia moci novou vládnou garnitúrou.tvrdí Hrabko.Vyhlásenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na októbrovom summite lídrov Európskej únie v Bruseli o zastavení vojenskej pomoci Slovenska Ukrajine, sú podľa Hrabka v súlade s predvolebnou líniou Smeru-SD. Slovensko však neavizovalo úmysel blokovať pripravovaný rozpočet únie, ktorý má obsahovať aj pomoc Ukrajine.konštatuje Hrabko.Premiér sa pred summitom stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Toto stretnutie, ale aj priebeh summitu podľa Hrabka ukazuje, že tvrdenia o Ficovej izolácii na summite boli skôr strašením ľudí, ktorí nepoznajú politické mechanizmy, než realitou.konštatoval Hrabko.Vyhlásenie Richarda Sulíka, že sa na najbližšom sneme už nebude uchádzať o pozíciu predsedu SaS, má v úmysle uchádzať sa o post čestného predsedu a kandidovať do eurovolieb, podľa Hrabka v tejto chvíli politiku SaS neovplyvní nijako.povedal.Premenovanie hnutia OĽANO a priatelia na hnutie Slovensko prebehlo podľa Hrabka zrejme v súlade s aktuálne platnou legislatívou.upozornil Hrabko.