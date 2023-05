HRABKO: ZMOS právo veta nezíska, ale rozumná vláda ho obchádzať nebude

Bratislava 27. mája (Teraz.sk) - Možnosť uplatnenia práva veta pri legislatívnych návrhoch, ktoré majú priamy dosah na fungovanie samospráv, po ktorom volá novozvolený predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, je politicky nereálna. Rozumná vláda však bude prípravu takejto legislatívy automaticky so zástupcami samosprávy konzultovať. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Samosprávy podľa neho v čase koronakrízy, ale aj migračnej vlny v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine preukázali vysokú efektívnosť aj pri riešení úloh, na ktoré im štát napokon nedal dostatočné prostriedky.V dôsledku viacerých vládnych opatrení im, naopak, výdavky výrazne vzrástli. Ak by však ZMOS exkluzívne získal právo vetovať časť pripravovanej legislatívy, podľa Hrabka by podobnú právomoc začali žiadať aj iné organizácie.Preto považuje akceptovanie tejto požiadavky za politicky málo pravdepodobné.poznamenal Hrabko. Pripomenul, že ZMOS má už dnes možnosť vyjadrovať sa k pripravovanej legislatíve v rámci pripomienkovacieho konania.Zvolenie nového predsedu považuje Hrabko za vnútornú záležitosť združenia. Pripomenul, že Jozef Božik ako nezávislý kandidát roky vykonáva funkciu primátora mesta Partizánske a poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja, v minulosti pôsobil aj ako podpredseda HZDS.konštatuje Hrabko.Slovensko viac ako kedykoľvek predtým potrebuje zodpovednú debatu o stave verejných financií a možnostiach, ako ho zlepšiť, uviedol minister financií Michal Horváth.skonštatoval s tým, že za aktuálny stav neviní konkrétnu politickú garnitúru, ale skôr dlhodobé zanedbávanie tejto oblasti.Hrabko reaguje, že ak sa minister a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhodlali k takémuto apelu, situácia je v skutočnosti pravdepodobne ešte horšia ako avizujú.upozornil Hrabko.Takýto návrh rozpočtu by bol podľa neho iba modelový, skutočný rozpočet zostaví až nová vláda a je málo pravdepodobné, že bude vyrovnaný.uzavrel Hrabko.