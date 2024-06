HRABKO: Zriaďovať politickú vyšetrovaciu komisiu atentátu je nezmysel

Bratislava 1. júna (Teraz.sk) – Zriadenie politickej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) považuje publicista Juraj Hrabko za nezmyselné aj v prípade, že by sa jej činnosť začala až po skončení vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní. Povedal to v diskusnej relácii TASR TV.S iniciatívou na zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie s účasťou opozície aj koalície s cieľom predísť šíreniu dezinformácií či účelových dezinterpretácií týkajúcich sa vyšetrovania atentátu, prišla opozičná SaS. Ministerstvo vnútra SR reagovalo, že prípadný vznik komisie bude možný až po ukončení vyšetrovania prípadu. Podľa Hrabka by však rezort vnútra mal túto iniciatívu zamietnuť úplne.reagoval Hrabko.Na Slovensku podľa neho zriadil vyšetrovaciu komisiu parlament v roku 1994 a Ústavný súd SR ju zrušil kvôli rozporu s ústavou. Komisia, ktorú v minulom volebnom období zriadila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková kvôli úmrtiu generála Lučanského nebola podľa Hrabka vyšetrovacia, ale kontrolná.konštatoval Hrabko.Po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica máme podľa neho k dispozícii množstvo osobných vyjadrení politikov a jedno uznesenie parlamentu, ktoré však nie je formulované ako oficiálne vyhlásenie Národnej rady SR. Chýba podľa neho oficiálny dokument niektorej z kľúčových ústavných inštitúcií, ktorý by incident odsúdil a na ktorý by sa v budúcnosti dalo odvolávať.Takýto oficiálny dokument mohol byť podľa Hrabka výsledkom okrúhleho stola predstaviteľov koalície aj opozície, ktorý chcela v prezidentskom paláci zvolať úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini. Iniciatíva však nebola úspešná a prípadný pokus o jej opakovanie v budúcnosti už podľa Hrabka veľký význam mať nebude.povedal Hrabko.Zároveň dodal, že sa nestotožňuje s názorom štátneho tajomníka rezortu sociálnych vecí Branislava Ondruša (Hlas-SD), podľa ktorého je väčšia časť politickej scény pripravená urobiť kroky na zmiernenie spoločenskej polarizácie.konštatoval Hrabko.Na margo 36. snemu Združenia miest a obcí (ZMOS) v Bratislave Hrabko povedal, že nejde o jedinú, ale určite najpočetnejšiu a najvplyvnejšiu organizáciu združujúcu zástupcov samospráv. Žiadna vláda si podľa neho nemôže dovoliť ignorovať postoje tohto združenia a v tejto chvíli má ZMOS podmienky na dialóg s vládou ešte zlepšené tým, že jeden z jeho dlhoročných predstaviteľov, Michal Kaliňák (Hlas-SD), zastáva post štátneho tajomníka.