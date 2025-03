HRABKO:Sila novej koaličnej väčšiny bude najväčšia na začiatku schôdze

Bratislava 22. marca (Teraz.sk) – Sila dohody novej koaličnej väčšiny bude najväčšia na začiatku marcovej schôdze Národnej rady (NR) SR, preto sú v tomto čase vyššie aj šance na zvolenie nového predsedu parlamentu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Vzhľadom na veľké množstvo bodov programu je podľa neho možné, že v priebehu schôdze príde aj na také, kde nebude existovať jasná dohoda väčšiny poslancov.odhaduje Hrabko.Šance Richarda Rašiho (Hlas-SD) na zvolenie podľa neho môže ovplyvniť množstvo faktorov, napríklad aj stratégia opozície.naznačil. Ak by sa opozícia voľby nezúčastnila, ostalo by podľa Hrabka rozhodnutie len na poslancoch vládnej koalície a preverilo by, či nová dohoda o podpore vládnej koalície v praxi funguje.Príhovor prezidenta Petra Pellegriniho pri príležitosti vymenovania nového ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa bol podľa Hrabka mimoriadne kritický.konštatoval Hrabko. Minister Migaľ bude mať podľa neho v dôsledku jeho vyjadrení z minulosti ťažšiu pozíciu pri komunikácii s kolegami vo vládnom kabinete, to je však úloha, ktorú by mohol zvládnuť.naznačil Hrabko.Neakceptuje však predstavu, že by minister mohol byť čímsi akočlenom exekutívy. Pripomenul, že vládne posty, ktoré obsadili Rudolf Huliak a Samuel Migaľ, patria podľa koaličnej zmluvy Smeru-SD.zhrnul Hrabko.Riešenie, ktorým vládna koalícia opäť dosiahla väčšinu v parlamente, považuje Hrabko za neobvyklé.povedal.Opozičné strany v stredu (19.3.) rokovali za okrúhlym stolom zvolanom SaS o obrane Slovenska a Európy. Podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) našli zhodu na troch témach - výdavky na obranu, rozvoj vonkajšej obranyschopnosti a rozvoj vnútornej obranyschopnosti krajiny. O záveroch diskusie však nebudú verejne informovať až do stretnutia s prezidentom Petrom Pellegrinim.komentoval Hrabko rozhodnutie aktérov rokovania neinformovať o jeho záveroch.konštatoval Hrabko.