HRABKO:Výsledky vyšetrovania atentátu budú dôležitejšie ako správa SIS

Bratislava 19. októbra (Teraz.sk) – Hoci avizovaná správa Slovenskej informačnej služby (SIS) o atentáte na premiéra vzbudila veľké emócie ešte predtým, ako vôbec uzrela svetlo sveta, jej vecný význam nebude taký veľký ako význam výsledkov vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Ak SIS takúto správu vypracuje a predloží parlamentu, podľa Hrabka je pravdepodobné, že minimálne časť rokovania o nej bude utajená.upozornil.Vzhľadom na to, aké emócie správa vzbudila už dnes, keď ešte zrejme nie je ani vypracovaná, Hrabko očakáva, žepoznamenal.K vyhroteniu emócií podľa Hrabka prispel aj samotný premiér Robert Fico (Smer-SD) svojimi medializovanými očakávaniami, že zistenia okolo atentátu môžu byť dramatické.poznamenal Hrabko. Takto podľa neho opozičné aj koaličné strany už dnes predpripravujú svojich voličov na možné budúce zverejnenie časti informácií zo správy, o ktorej zatiaľ takmer nič konkrétne nevedia.Na margo vyhlásenia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), podľa ktorého je Slovensko pripravené podporiť mierový proces na Ukrajine aj tým, že by v prípade potreby hostilo niektoré z predprípravných rokovaní k mierovému summitu, Hrabko povedal, že ako verejná ponuka to má význam.povedal s tým, že jedna vec je verejná ponuka z našej strany a druhá, či sa reálne niektoré z čiastkových rokovaní na Slovensku uskutoční.Záujem hostiť takéto rokovania bude mať podľa Hrabka aj množstvo ďalších krajín. V tejto chvíli podľa neho nie je známe ani to, kde by sa mal konať hlavný mierový summit, nieto ešte predprípravné rokovania.Bývalú ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) označil Hrabko za prvú obeť konsolidácie. Ak nový minister Kamil Šaško (Hlas-SD) dokáže vyrokovať zvýšenie rozpočtu pre svoj rezort, bude to podľa Hrabka pravdepodobne na úkor iných vládnych rezortov.povedal.Riešením je podľa Hrabka len vôľa veľa a ťažko rokovať, ako aj ochota na kompromisy zo strany zástupcov ministerstva aj zástupcov zdravotníkov.Prípadné dohody, ktoré by menili návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý už v riadnom termíne schválil vládny kabinet, sa budú podľa Hrabka realizovať formou pozmeňujúcich návrhov v priebehu rokovania v parlamente.