Hrady 3D prinášajú novú rozšírenú realitu hradov Beckov a Čachtice

Beckov 12. mája (TASR) - Aplikácia Hrady 3D z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región sa dočkala rozšírenia o dva nové hrady - Beckov a Čachtice. Okrem vizualizácie hradných múrov a virtuálnych modelov do aplikácie opäť pribudli kreatívne a interaktívne prvky. Informoval o tom zastupujúci výkonný riaditeľ KOCR Trenčín región Pavol Štefčík.



Základy aplikácie, ktorá ponúka virtuálny pohľad do historických priestorov hradov a hradných zrúcanín Trenčianskeho kraja, položila podľa neho KOCR Trenčín región ešte v roku 2021. Základným pilierom sa stal Trenčiansky hrad a jeho Barborin palác. Po takmer dvoch rokoch sa podarilo aplikáciu rozšíriť o dva blízke hrady.



"Po konzultáciách s odborníkmi, ktorí dohliadali na tvorbu nového obsahu, do aplikácie pribudol hrad Beckov a hrad Čachtice. Nový obsah nie je len o vizualizácii hradných múrov a prvkov, ktoré kedysi zdobili majestátne stavby. Opäť sme zapracovali modely historických postáv, audiokomentáre v troch jazykových mutáciách a nezabudli sme na trochu interaktivity v podobe krátkych vizuálnych či zvukových animácií," uviedol Štefčík.