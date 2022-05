Hrady pre deti – 25 výletov na východe Slovenska

Aj tieto hrady a zámky nájdete v knihe:

• Vígľašský zámok

• Hrad Divín

• Hrad Šomoška

• Hrad Muráň

• Spišský hrad

• Kežmarský zámok

• Šarišský hrad

• Nový hrad

• Fiľakovský hrad

• Hrad Modrý Kameň

• Hrad Čičva

Bratislava 20. mája (OTS) - V knižke Hrady pre deti, 3.diel nájdete 25 hradných výletov východného Slovenska a niekoľko ďalších tipov na zaujímavé miesta v bezprostrednom okolí týchto hradov. Každé predstavenie hradu začína úvodnou povesťou o hrade, pokračuje opisom hradu a úryvkami z jeho histórie, a končí rôznymi perličkami a zaujímavosťami z jeho prostredia.Deti tu nájdu aj rozprávkové postavičky, v ktorých pre chlapcov nechýbajú rytieri, králi či duchovia a pre dievčatá princezné a víly.Množstvo informácií, textov, fotografií a ilustrácií je ideálnym námetom na plánovanie rodinných výletov a zmysluplného trávenia voľného času s deťmi. Doplnkom knihy je aj maľovaná mapa východného Slovenska naznačenými výletmi na hrady. Súčasťou mapy sú nálepky jednotlivých hradov, ktoré si deti môžu lepiť do mapy. Kniha a mapa sú vložené do obalu a vytvárajú tak spolu jeden celok.Autorská dvojica pozýva na hrady : „Deti môžu hľadať falošné mince na hrade Jasenov, navštíviť Kežmarskú čiernu pani či popozerať bizarnú krajinu bradiel v okolí Kamenice."Súčasťou knihy je aj množstvo praktických informácií a rád potrebných pri plánovaní týchto výletov. Hoci k časti hradov sa dostaneme aj autom, autori odporúčajú predovšetkým pešie či cyklistické výletné trasy.Pritom nemôžu chýbať informácie o dĺžke, prevýšení či náročnosti týchto trás, ktoré však závisia aj od veku dieťaťa a jeho kondície. Ide väčšinou o spriemerované údaje a odporúčania a tak prakticky každý výlet môže v prítomnosti rodiča absolvovať dieťa vo veku od troch do pätnásť rokov. Samozrejme trvanie výletu sa dá skrátiť či predĺžiť podľa dispozícií dieťaťa a je len na rodičoch akú alternatívu zvolia.„Prajeme vám príjemné „dobýjanie" a poznávanie ďalších slovenských hradov a veľa pekných zážitkov na výletoch s deťmi", dodávajú autori detského sprievodcu o hradoch.