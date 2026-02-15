Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hrbeková odovzdala Hurajtovi striebro z Vancouveru

Na snímke Pavol Hurajt. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Anterselva 15. februára (TASR) - Bývalý slovenský biatlonista Pavol Hurajt dostal po šestnástich rokoch striebornú medailu za preteky s hromadným štartom na zimných olympijských hrách 2010. Vo Vancouveri získal pôvodne bronz, no po rozuzlení dlhej dopingovej ságy vtedajšieho víťaza Jevgenija Usťugova sa posunul o priečku vyššie. Cenný kov mu odovzdala v nedeľu v Anterselve, kde sa odohrávajú biatlonové súťaže počas ZOH v Taliansku, slovenská členka MOV a bronzová medailistka v skeete z Londýna 2012 Danka Hrbeková.



/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
