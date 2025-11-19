< sekcia Import
Hrdinstvo, obchod s potkanmi a boj o dušu
Potkan kráľ z kultovej Ázijskej ságy.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) - Clavellov román je viac než len dobrodružstvo – je to štúdia moci, charizmy, stratégií prežitia a morálnych dilem, ktorým nik neunikne. Preto si Potkan kráľ získal silnú čitateľskú základňu aj po desaťročiach.
Počas druhej svetovej vojny je zajatecký tábor Changi na najvýchodnejšom výbežku ostrova Singapur neslávne známym miestom. Viac ako osemtisíc spojeneckých vojakov tu žije v nehumánnych podmienkach, bez poriadneho jedla a zdravotnej starostlivosti pod dozorom krutých japonských vojakov. Vzdialení od domova a zbavení nádeje na návrat domov sa z nich postupne stávajú apatické chodiace mŕtvoly.
Iba jeden muž sa dokázal prispôsobiť tomuto neľútostnému svetu a vďaka bezohľadnej dravosti, odvahe a vynaliezavosti vládne táboru ako nekorunovaný kráľ. Zastaviť ho nedokážu ostatné drôty, nenávisť ostatných spoluväzňov ani snaha väzniteľov pripraviť ich o posledné zvyšky dôstojnosti. Jeho túžba po slobode je silnejšia než peklo, v ktorom sa ocitol.
Kráľ je fascinujúca osobnosť. Je dravý, no spravodlivý vo svojich vlastných pravidlách. Je charizmatický, no zároveň nebezpečný. Je schopný pomáhať, ale len vtedy, ak mu to dáva zmysel.
Clavell dokonale vykresľuje morálne dilemy, ktoré táto postava zosobňuje. Prežiť v tábore znamená urobiť veci, ktoré by človek v normálnom živote neurobil. King však nezlyháva ani mentálne, ani emocionálne – práve naopak, chaos v tábore mu dáva priestor rásť.
Druhou kľúčovou postavou je britský poručík Peter Marlowe – inteligentný, kultivovaný, idealistický muž, ktorý sa postupne stáva Kráľovým spojencom, ale aj jeho morálnym zrkadlom. Kontrast medzi nimi je základnou osou románu.
Kráľ predstavuje prežitie, pragmatizmus a amorálnu múdrosť sveta. Marlowe reprezentuje princípy, tradíciu a civilizačné hodnoty.
Ich priateľstvo je zároveň hlboké aj problematické. Marlowe obdivuje Kráľovu genialitu v prežití, no neprestáva sa pýtať, či cena za prežitie – obchodovanie, manipulácie, riskantné dohody – nie je priveľká.
Príbeh sa nesie v nemilosrdnom rytme vojnového väzenia – od drobných každodenných konfliktov až po neustále riziko odhalenia Kráľových obchodov. Tajné výmeny, pašovanie, špekulácie či plánovanie veľkých obchodných ťahov sú jadrom strhujúceho príbehu.
Z knihy číta Kamil Mikulčík:
Mimochodom, vznikla aj kultová adaptácia v roku 1965 – slávny film King Rat pomohol knihe získať celosvetovú popularitu.
Potkan kráľ je ideálne čítanie pre tých, čo milujú silné príbehy podľa skutočných udalostí, psychologicky prepracované postavy, vojnové romány s presahom, otázky morálky, viny a prežitia a napätie bez lacných efektov.
Z anglického originálu King Rat (Dell Publishing Co., Inc., New York 1976) preložil Ján Vilikovský.
Milan Buno, knižný publicista
