HŘÍCH: Ľudia nechcú ísť do politiky, strany ťažko hľadali kandidátov

Ako uspeli jednotlivé strany?

Bratislava 3. novembra (Teraz.sk) – Regionálne aj komunálne voľby boli typické nedostatkom kvalitných kandidátov, ktorých strany zháňali do poslednej chvíle. Aj v dôsledku toho ostalo príliš málo času na kampaň a väčšina nových tvárí sa v boji o špičkové pozície nepresadila. V diskusii na TASR TV to povedal Václav Hřích z agentúry AKO.Najmä v regiónoch podľa neho strany stále ťažšie hľadajú osobnosti, ktoré by ich reprezentovali.poznamenal Hřích. Bežné je rôzne zosmiešňovanie kandidátovna internete a zvýšila sa aj agresivita komentárov na sociálnych sieťach.dodal Hřích.Ak sa aj osobnosti rozhodli kandidovať, často uprednostnili značku nezávislého kandidáta pred straníckou.povedal Hřích.Kombinácia nízkej popularity celoštátnej politiky spolu s nomináciou na poslednú chvíľu a krátkou kampaňou bola podľa neho príčinou neúspechu mnohých poslancov Národnej rady (NR) SR v regionálnych a komunálnych voľbách.Aktuálny predseda VÚC, alebo primátor krajského mesta má podľa Hřícha pred svojimi vyzývateľmi výhodu v tom, že je často v médiách a voliči ho poznajú. Prvé prieskumy verejnej mienky si podľa neho potenciálni vyzývatelia aktuálnych komunálnych a regionálnych politikov nechali robiť až v tomto roku, väčšina dokonca až v priebehu leta.upozornil.Najmä kandidáti, ktorí sa spoliehali na kampaň na sociálnych sieťach tesne pred voľbami napokon zistili, že v tom istom čase zaplavili sociálne siete príspevky stoviek kandidátov z toho istého regiónu.poznamenal Hřích.Vplyv straníckej politiky na regionálne a komunálne voľby bol podľa neho vo všeobecnosti nízky, ale dal sa zaregistrovať vo veľkých mestách, najmä v Bratislave.povedal.dodal.V hlavnom meste podľa neho zohrala úlohu aj mimoriadne nízka, iba 36- percentná účasť na komunálnych voľbách a dohoda na spolupráci regionálne najsilnejších strán. Výraznejší stranícky súboj sa podľa neho odohral na úrovni nitrianskeho predsedu VÚC, kde aj prišlo k jedinej výmene doteraz úradujúceho župana.Klesajúca úroveň voličskej účasti na komunálnych voľbách v Bratislave a niektorých ďalších mestách, ako aj celkovo historicky najnižšia účasť na týchto voľbách, je podľa Hřícha mimoriadne negatívnym signálom, ktorý nemôže vyvážiť ani zvýšená účasť na voľbách regionálnych.zdôraznil Hřích.Zo straníckeho pohľadu podľa neho veľmi málo využilo príležitosť komunálnych a regionálnych volieb vládne hnutiepovedal Hřích.Doterajší predsedovia VÚC zaJozef Viskupič a Erika Jurinová dokázali podľa neho svoje posty obhájiť bez toho, že by sa vzdali straníckej značky.konštatoval Hřích.Hnutiedokázalo svoje pozície z predchádzajúcich volieb dokonca posilniť a spolu s Hlasom-SD pomohli do kresla aj jednému predsedovi VÚC.Z aktuálnych volieb podľa Hřícha dokázala vyťažiťnaznačil Hřích.Rozhodnutie Richarda Sulíka odísť do opozície sa podľa neho z dlhodobého hľadiska môže ukázať ako racionálne.povedal s tým, žeprešiel aktuálne prvými voľbami s výsledkom, ktorý podľa Hřícha do istej miery potvrdil jej vedúce postavenie v prieskumoch predvolebných preferencií.povedaldodal.Vo voľbách uspel aj, ktorý si zasa potreboval otestovať svoju pozíciu po rozchode s politikmi Hlasu-SD.hodnotí Hřích.Tradične dobrý výsledok dosiahlo podľa neho v aktuálnych voľbách, aj menšinovánaznačil Hřích.Vo voľbách sa nepresadila, ale ani ďalšie subjekty orientované na podobný segment voličov.povedal. V niektorých regiónoch podľa súhrnne dosahovali títo kandidáti celkom vysoké čísla, keďže však boli hlasy rozdrobené medzi množstvo osobností, napokon nikto zvolený nebol.