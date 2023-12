HŘÍCH: Matoviča by prezidentská kandidatúra vrátila do najvyššej hry

Bratislava 10. decembra (Teraz.sk) – Ak by sa predseda hnutia Slovensko Igor Matovič rozhodol kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, automaticky by získal prístup do médií a predvolebných debát na najvyššej úrovni. V TASR TV to povedal riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.Do volieb sa podľa neho nechodí iba s cieľom vyhrať. Ak by napríklad za KDH kandidovala Miriam Lexmann, mohlo by jej to v júni 2024 pomôcť potiahnuť kandidátku hnutia vo voľbách do Európskeho parlamentu.poznamenal Hřích.V prípade Matoviča by podľa neho mala kandidatúra aj rozmer posilnenia politickej sily jeho hnutia.odhaduje Hřích.Vzhľadom na to, že na kandidatúru postačuje 15 poslaneckých podpisov, alebo 15 000 podpisov na občianskej petícii, sa podľa neho ešte môžeme dočkať nových mien kandidátov na post hlavy štátu. Kandidatúru zatiaľ potvrdili dvaja bývalí ministri zahraničných vecí, Ivan Korčok a Ján Kubiš a zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková. V súvislosti s kandidatúrou sa často skloňuje aj meno predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho, ktorý ju však zatiaľ oficiálne nepotvrdil a rozhodnutie avizuje až v polovici januára.V porovnaní s minulými voľbami sa podľa Hŕích teraz kampaň rozbieha pomalšie.konštatoval. Aj v prípade Pellegriniho môže byť podľa neho odďaľovanie rozhodnutia motivované snahou o kontinuálny štart kampane.Predchádzajúce voľby prezidenta boli podľa neho typické menším množstvom kandidátov so skúsenosťami z politiky a atmosférou poznačenou masovými protestami.spomína Hřích.Dodáva, že je otázkou, či bude napokon Ivan Korčok vnímaný primárne ako kandidát opozície a Peter Pellegrini ako kandidát koalície, alebo väčšie množstvo kandidátov takéto vnímanie oslabí.upozornil Hřích.Otázkou podľa neho bude, či svojho kandidáta postaví Slovenská národná strana, či bude prípadne kandidovať Štefan Harabin a ako by sa postavili k podpore Pellegriniho, ak do druhého volebného kola postúpi on. Pre Ivana Korčoka, ak by postúpil do druhého kola, bude zasa dôležitý postoj ostatných kandidátov blízkych opozícii.Výhodou Korčoka podľa Hřícha je, že začal s kampaňou ako prvý, v prospech Pellegriniho zasa hovorí jeho vysoká známosť medzi voličmi. Parametre kandidáta mimoriadne skúseného v zahraničnej politike má aj Ján Kubiš, na slovenskej politickej scéne však pôsobil už dávnejšie.uzavrel Hřích.