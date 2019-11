HRNKO: Po Novembri´89 padol HDP Slovenska za tri roky o 30 percent

Ekonomické rozhodnutia

Anton Hrnko o úniku kapitálu: „Podľa poslednej správy, ktorú som ako poslanec dostal k dispozícii v roku 1998, medzi rokmi 1993 a 1998 unikol zo Slovenska kapitál v hodnote 250 miliárd vtedajších korún. Pritom posledný rozpočet, ktorý som vtedy schvaľoval, bol plánovaný na 148 miliárd korún.“

Nežná revolúcia a slovenský národ

Nežná revolúcia

Bratislava 15. novembra (Teraz.sk) – Divoké rozoberanie štátneho majetku po Nežnej revolúcii nebolo nevyhnutnou daňou za transformáciu hospodárstva, dalo sa to urobiť aj lepšie, ale nebol o to medzi vrcholovými politikmi záujem. V diskusii na Tablet.tv to povedal podpredseda SNS, historik Anton Hrnko.povedal Hrnko. Dodal, že výhodu mali tí občania, ktorí už na námestiach v novembri 1989povedal Hrnko. K vlastníctvu podnikov sa tak podľa neho dostali ľudia, ktorí ich nevedeli spravovať a ľahko získaný majetok iba tunelovali.povedal.Hrnko bol členom Slovenskej národnej strany od jej založenia v marci 1990, zastupoval ju ako poslanec Slovenskej národnej rady a neskôr ako poslanec Národnej rady SR. Odišiel z nej v roku 1994 a vrátil sa až na výzvu Andreja Danka v roku 2014.Viaceré ekonomické rozhodnutia z deväťdesiatych rokov, napríklad ukončenie zbrojnej výroby na strednom Slovensku, považuje Hrnko za iracionálne.spomína Hrnko. Dodáva, že v USA by v prípade klesajúceho odbytu určitého typu zbraní hľadali pre výrobu nový obsah a trhy.podčiarkol.Napriek mnohým problémom, podľa Hrnka Nežná revolúcia ukončila štyridsať rokov vlády Komunistickej strany a priniesla späť ľudské práva, vrátane dekriminalizácie snáh o osamostatnenie Slovákov.povedal Hrnko.spomína Hrnko.Dodáva, že ako mladý historik už počas pôsobenia v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v osemdesiatych rokoch minulého storočia bojoval proti návrhuústavy, ktorá mala podľa neho federáciu z roku 1968 nahradiť de facto už len administratívnou, riadenou z pražského centra.spomína Hrnko.dodáva. Čalfa sa stal po 17. novembri jedným z najbližších spolupracovníkov Václava Havla a československým premiérom.Návrhústavy, ktorú Čalfa presadzoval ešte v časoch vlády komunistickej strany, podľa Hrnka dokonca v októbri 1989 odsúhlasila Slovenská národná rada (SNR). Ale hneď na prvom zasadnutí po 17. novembri to SNR zmenila a návrh odmietla.tvrdí Hrnko. Dodáva, že návrh vtedy síce odznel, ale už nikdy viac sa neobjavil.On sám bol náhodným svedkom ešte študentského pochodu zo 16. novembra 1989 v Bratislave, ktorý predchádzal zlomovej pražskej demonštrácii o deň neskôr.spomína Hrnko.Z ideálov revolúcie sa podľa neho mnohé dodnes nenaplnili, jeden však predsa.povedal.Nežná revolúcia podľa neho otvorila cestu k tomu, aby sme mohli uvažovať o tom, aké Slovensko chce byť.dodáva.tvrdí Hrnko.VPN podľa neho začala strácať pozície už vtedy, keďAlexandra Dubčeka a na post prezidenta podporila Václava Havla. Voľby v roku 1990 ešte vyhrala, ale podľa Hrnka aj vďaka tomu, že sa vtedy KDH otočilo chrbtom k národným ambíciám.povedal Hrnko. V ďalších voľbách v roku 1992 už VPN z parlamentu vypadla.pripomenul Hrnko.konštatuje Hrnko.Revolučné programy sú podľa neho vždy písané čo najširšie, aby sa k nim vedelo pripojiť čo najviac ľudí.padla, začali sa presadzovať rôzne parciálne záujmy. A mnohé veci, ktoré boli napísané, sa už nedali realizovať,“ poznamenal Hrnko na margo toho, že niektoré z požiadaviek študentov a VPN z novembra 1989 neboli realizované dodnes.