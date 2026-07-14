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HROZIA BÚRKY: Pozor si dajte v týchto okresoch

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.

Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Pre okresy Brezno, Revúca a Liptovský Mikuláš platí od utorkového poobedia druhý stupeň výstrahy pred búrkami. V okresoch Rimavská Sobota, Rožňava a Poprad naďalej trvá výstraha prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Výstrahy potrvajú do 19.00 h. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov,“ upozornili meteorológovia.
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