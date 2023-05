Slovensko potrápia búrky, hrozia najmä v Banskobystrickom kraji

Bratislava 26. mája (TASR) - Silné búrky sa môžu vo viacerých okresoch vyskytnúť aj v piatok. Hrozia najmä v Banskobystrickom kraji. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Poveternostná situácia sa stále výrazné nemení. V miernom severnom prúdení sa labilnejšia a vlhšia vzduchová hmota udržiava predovšetkým v závetrí Západných Karpát, čo je Banskobystrický kraj a blízke okolie. V tejto oblasti dochádza aj k zbiehavému prúdeniu, čo výrazne uľahčuje vývoj kopovitých oblakov a prehánok a búrok, ako sme videli aj v predošlých dňoch," priblížil.



V piatok bude prehánok a búrok podľa slov meteorológov viac ako vo štvrtok (25. 5.). "Najintenzívnejšie hrozia práve okolo línie zbiehavého prúdenia v Banskobystrickom kraji a v Tatrách," upozornili. Intenzívne búrky sa podľa nich môžu vyskytnúť aj v Nitrianskom kraji a na východe, no pravdepodobnosť je nižšia.



V Detve a Zvolene platí 2. stupeň výstrahy pred búrkami

V Detve a Zvolene aktuálne platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Výstrahy prvého stupňa platia do večera takmer vo všetkých krajoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



S búrkami treba v piatok počítať v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Sprevádzať ich môže lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," upozornil SHMÚ.



SHMÚ v niektorých okresoch varuje aj pred prívalovými povodňami. Prvostupňová hydrologická výstraha platí v okrese Prievidza, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Poprad.