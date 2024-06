Hubblov vesmírny teleskop po poruche dočasne pozastavil pozorovania

>Washington 5. júna (TASR) - Hubblov vesmírny teleskop v utorok dočasne prestal pozorovať vesmír. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že teleskop sa pred viac ako týždňom dostal do stavu hibernácie, keď sa pokazil jeden z jeho troch zostávajúcich gyroskopov - súčasť zameriavacieho systému. To isté zariadenie zlyhávalo už niekoľko mesiacov a narúšalo vedecké operácie, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Hubblov vesmírny teleskop zostáva bezpečný, ale neaktívny, zatiaľ čo letoví dispečeri zisťujú ďalšie možnosti postupu, uviedli príslušné úrady. NASA plánovala ešte v utorok načrtnúť ďalší termín riešenia situácie.



Počas poslednej "návštevy" astronautov v roku 2009 dostal Hubblov vesmírny teleskop šesť nových gyroskopov. Tie udržiavajú stabilitu teleskopu a jeho správny "pohľad" tým, že sledujú jeho rotáciu a polohu vo vesmíre. Tri gyroskopy už nefungujú. NASA uviedla, že 34-ročné observatórium by mohlo pokračovať v objavovaní len s jedným alebo dvoma dobrými gyroskopmi.



Hubblov vesmírny teleskop bol vypustený na nízku obežnú dráhu Zeme v roku 1990 a je stále v prevádzke. Nebol to prvý vesmírny ďalekohľad, ale je jedným z najväčších a najvšestrannejších svojho druhu. Má renomé ako dôležitý výskumný nástroj a ako prínos pre vzťahy s verejnosťou v oblasti astronómie. Jeho väčší a výkonnejší nástupca, Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba, vypustili v roku 2021.