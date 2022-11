Hudáčkov gól na výhru nestačil, Holešinský skóroval pri premiére

sumáre:



HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 5. HUDÁČEK - 36. Kalus, rozh. nájazd: Krieger







HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 12. Hrabík, 28. Blomstrand, 48. Rekonen, 58. HOLEŠINSKÝ



Praha 2. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček strelil gól v stredajšom zápase 17. kola českej extraligy, no jeho Třinec prehral s Vítkovicami 1:2 po predĺžení a nájazdoch. Hudáček v rozstrele svoj pokus nepremenil, presadil sa jeho spoluhráč Marko Daňo, no z domáceho tímu bol jediný a hráči hostí uspeli trikrát.Prvý gól pri premiére v novom pôsobisku zaznamenal Adrián Holešinský, ktorý deň po príchode z Nitry upravil do prázdnej bránky na konečných 4:0 pre Škodu Plzeň v zápase so Spartou Praha. Dvadsaťšesťročný útočník odohral v prebiehajúcej sezóne 13 zápasov, po ktorých bol s 11 kanadskými bodmi (5+6) najproduktívnejší hráč Nitry.