Katarína Knechtová začína v Trenčíne turné Svety

Bratislava 19. novembra (TASR) - Už o tri dni štartuje turné speváčky a skladateľky Kataríny Knechtovej s názvom Svety. Jedna z našich najlepších speváčok predstaví autorské skladby v špeciálnych aranžmánoch a krásnom vizuálnom stvárnení tak, ako ich fanúšikovia doteraz ešte nikdy nezažili. Turné sa začína 22. novembra v Trenčíne, ďalšími mestami budú 23. 11. Bratislava, 26. 11. Prešov, 27. 11. Žilina a 28. 11. Martin. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Turné predstaví hru klavírov, zvukov, ruchov a samplerov. Zostava hudobníkov bude na pódiu minimalistická, ale produkčne a technicky to bude veľká výprava. Máme pripravené špeciálne videoprojekcie vytvorené na mieru ku každej skladbe, aby to umocnilo celkový zážitok pre ľudí, ktorí na koncerty prídu. Na toto turné sme si prizvali renomovaného dizajnéra, ktorý nám navrhol špeciálne kulisy, ktoré sme dali vyrobiť v Londýne. Celá scéna je nadizajnová tak, aby sme sa zmestili do priestorov rôznych veľkostí," uviedla speváčka.



O filmovú podobu piesní sa postaral hudobný skladateľ a producent Adam Ilyas Kuruc, ktorý má na konte spolupráce s Filharmóniou Los Angeles, Hollywood Symphony Orchestra či BBC Concert Orchestra a s ktorým už Katka v minulosti spolupracovala. Na zvukovom dizajne sa spolupodieľal aj Randy Gnepa, podklady sa nahrávali v Katkinom domovskom štúdiu Basem3nt v Prešove. Turné má pod režisérskou a dramaturgickou taktovkou Richard Raiman.



"Nesmierne sa teším na mojich fanúšikov, pretože im predstavím svoj splnený hudobný sen. Takéto turné, kde sa spája pódiový dizajn prepojený s mojou prearanžovanou hudbou, som ešte nikdy neabsolvovala. Som veľmi rada, že moji fanúšikovia budú toho súčasťou," dodáva Katarína.



Fanúšikovia sa môžu tešiť na špeciálne úpravy skladieb vrátane hitov FEA, Rezonancia, Svety, avšak zaznejú aj staršie autorské skladby, ako napríklad Krajinou či Tieňohra. Kostýmy pre tento projekt navrhol módny návrhár Fero Mikloško.



"Spolupráca s Ferom je vždy vzájomne inšpiratívna, sadli sme si ľudsky aj profesijne. Rozprávali sme sa spolu o atmosfére skladieb a ich podobách. To Fera inšpirovalo k vytvoreniu kostýmov, aby všetko spolu ladilo a ja som sa v tom cítila ako súčasť celku," doplnila Knechtová.