M. Jaroš sa na novinke Ešte viacej Disko predstavuje aj ako rocker

Bratislava 19. novembra (TASR) - Spevák Miro Jaroš nadviazal na minuloročnú platinovú platňu Disko ďalším štúdiovým albumom Ešte viacej Disko. Obsahuje sedem nových piesní doplnených o zremixované najúspešnejšie hity. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Piesne z novinky vznikli v čase, keď Miro so svojím tímom pracovali na albume Disko. Napísali oveľa viac pesničiek, než sa na nosič podarilo nahrať. "Po tom, aká veľká bola odozva naň, som sa rozhodol, že dáme našim fanúšikom darček a vydáme aj ostatné pesničky," hovorí Jaroš. "Keď si ten album púšťam, tak sa mi chce tancovať ešte viac, ale čo ma teší úplne najviac, je to, že pesničky riešia opäť témy, ktoré podľa mňa môžu spraviť svet krajším".



Album otvára pieseň "Ohňostroj" o tom, že každý je výnimočný a má v sebe svetlo, ktoré môže zanechať stopu na tomto svete. V pesničke "Superhrdina" Jaroš spieva, že každý chlapec či dievča môžu byť superhrdinami. "Pretože vlastnia tú najväčšiu zbraň - srdce v hrudi, ktorým dokážu robiť zázraky," dodáva spevák. V skladbe "P.A.R.T.Y." prináša prerábku hitu "Cuba" od Gibson Brothers z roku 1979 a je o tom, že najväčším darom môžu byť napríklad aj kamaráti.



V spolupráci s útulkom vznikla pesnička "Tuláčik". "Hudba nemusí byť len o zábave, ale môže urobiť svet krajším. Môže motivovať k tomu, aby sme sa mali radi, spravili denne nejaký dobrý skutok a viac sa spájali než rozdeľovali," poznamenal spevák. "Viem, že nemám moc zachraňovať rodiny, ale ak aspoň kúsok môžem dopomôcť k tomu, že sa rodiny budú zabávať, a teda si doma vytvárať prostredie, v ktorom im je dobre, považujem to za úspech," vysvetlil dôvod, prečo na nový album zaradil aj remixy pesničiek "Disko" alebo "Dospelý".



Album obsahuje aj pieseň "O chobotničke", ktorú Miro napísal v lete v Chorvátsku, keď mu chýbala mama. Na novinke prináša aj nahrávku "Naša rodina nemá rada disko". Podľa Jaroša má byť recesiou na jeho hit Disko. "Túto pesničku som nahral pre všetkých, ktorí majú radšej tvrdšiu, gitarovú hudbu. Chcel som si vyskúšať niečo nové a aj sám sa zabaviť," priznáva spevák. Na pesničke, v ktorej sa spomína rock, metal aj punk, spolupracoval s Michalom Žitňanským z kapely Zoči Voči. "Je to úplne iná pesnička, než sú moji fanúšikovia pri mne zvyknutí, verím však, že mi tento úlet odpustia a zabavia sa s nami," uzavrel Jaroš.