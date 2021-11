HULÉNYI: Cieľom konferencie v Glasgowe je zachrániť život na planéte

Bratislava 7. novembra (TASR TV) - Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET bol riaditeľ Odboru OSN na MZV a EZ SR Peter Hulényi.



Počas summitu lídrov v škótskom Glasgowe bolo uzavretých viacero parciálnych dohôd zameraných na ochranu životného prostredia. Všetko smeruje k záverečnej dohode, ktorá by mala byť prijatá na konci tejto klimatickej konferencie 12. novembra, uviedol P. Hulényi. Ako dodal, bolo veľkým sklamaním, že na summite sa nezúčastnili predstavitelia Ruska, Číny, Brazílie ani Turecka.



Slovensko sa hlási k ambicióznym záväzkom konferencie, ktorými sú zníženie emisií o 55 percent do roku 2030 a klimatickej neutralite do roku 2050, dodal slovenský diplomat.



Pozrite si reláciu SVET s Pavlom Demešom, dozviete sa viac aj o Týždni OSN venovanému prezentácii tejto medzinárodnej organizácie na Slovensku, ktorý usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.







COP26: Konferencia o klíme v Glasgowe môže byť napriek pandémii dosiaľ najväčšou



Glasgow 6. novembra (TASR) – Prebiehajúca konferencia OSN o zmene klímy (COP26) v škótskom Glasgowe by napriek všetkým prekážkam súvisiacim s koronakrízou mohla byť dosiaľ najväčším takýmto podujatím svetovej organizácie.



K tomuto záveru dospeli novinári zo spravodajského webu Carbon Brief, zameraného na klimatické otázky, po vyhodnotení nahlásenej účasti, informovala v sobotu agentúra DPA.



Oficiálne sa na COP26 zaregistrovalo 39.509 delegátov, čo je takmer dvojnásobne viac ako pri poslednej klimatickej konferencii z roku 2019 v Madride. Skutočný počet účastníkov by mohol byť napokon nižší, keďže niektoré delegácie – napr. z Afganistanu, Samoy či Vanuatu – do Glasgowa neprišli. Rozdiel oproti dosiaľ najväčšej konferencii zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy z roku 2015 v Paríži s 30.372 účastníkmi je napriek tomu výrazný.



Najväčšie delegácie tento rok nahlásili Brazília (479), Turecko (376), Konžská demokratická republika (373), Ghana (337) a Rusko (312). Rekordný je aj počet 3781 akreditovaných novinárov.



Vysoký počet účastníkov v spojení s prísnymi kontrolami súvisiacimi s pandémiou je podľa pozorovateľov tiež dôvodom miestami mimoriadne dlhých radov ľudí čakajúcich na vstup do konferenčného centra.