Hurbanovo: Domácim kolom sa začal 20. ročník Astronomickej olympiády
Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied.
Autor TASR
Hurbanovo 14. decembra (TASR) - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spustila jubilejný 20. ročník Astronomickej olympiády. Domáce kolo sa začalo korešpondenčnou formou 6. decembra a potrvá do 16. februára 2026. Všetci úspešní riešitelia z neho postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 23. marca 2026, informovala Terézia Hanáková, mediálna koordinátorka olympiády.
Úlohy Astronomickej olympiády sú koncipované vo forme teoretických príkladov aj praktických úloh a dátových analýz. Tie majú preveriť znalosti účastníkov naprieč všetkými odbormi astronómie a astrofyziky. Účastníci domáceho kola posielajú svoje riešenia na zverejnené úlohy prostredníctvom formuláru na stránke aosk.sk.
Ku všetkým príkladom sú zverejnené aj ich vzorové riešenia. Organizátorský tím chce takto pomôcť k popularizácii a lepšiemu pochopeniu astronómie hlavne medzi mladými ľuďmi, pretože astronómia je na školách vyučovaná iba minimálne, skonštatovala Hanáková.
Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied. Venuje sa vzdelávaniu mládeže v oblasti astronómie a astrofyziky. Jej hlavným zámerom je výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky, ktorá sa v októbri 2026 uskutoční vo Vietname. Tohtoročný 19. ročník sa konal v Indii. Slovenskej reprezentácii sa podarilo získať štyri medaily a jedno čestné uznanie.
