Hurikán Ian na Floride zdevastoval pobrežné mestá

Fort Myers 29. septembra (TASR) - Hurikán Ian, ktorý zasiahol v stredu večer pobrežie Floridy, zdevastoval pobrežné mestá, zaplavil domy či podniky a mnohé ostrovy odrezl od sveta. Vo štvrtok to vyhlásil floridský guvernér Ron DeSantis. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Niektoré z týchto oblastí - mestá ako Cape Coral či Fort Myers - boli v dôsledku búrky fakticky zaplavené a skutočne zdevastované," povedal DeSantis. Región podľa jeho slov zasiahla "500-ročná voda".



Fort Myers, mesto s 83.000 obyvateľmi na juhozápadnom pobreží Floridy, obklopujú kanály, zátoky a rieky. Veľká časť mesta bola zaplavená. Vážne poškodená bola aj jediná cesta, ktorá spája s pevninou turistami obľúbené neďaleké ostrovy Pine Island a Sanibel. "Priechodné nie sú" dva mosty, ktoré si budú vyžadovať opravu, povedal DeSantis.



Ian zasiahol pobrežie Floridy v stredu večer SELČ ako hurikán štvrtej z celkovo piatich kategórií. Živel postupuje ďalej do vnútrozemia a zoslabol na úroveň tropickej búrky. Americké Národné centrum pre hurikány varovalo pred vážnym nebezpečenstvom záplav a silných dažďov v strednej časti Floridy.



DeSantis uviedol, že bez elektriny sa ocitli vyše dva milióny domácností a firiem, najmä v okrese Lee County, kde leží aj Fort Myers. V súvislosti so správami o obetiach uviedol, že zatiaľ ide o "dve nepotvrdené úmrtia".



Hurikán Ian zasiahol v utorok - predtým, ako sa cez Mexický záliv dostal na Floridu, - západnú Kubu. Ako hurikán tretej kategórie tam usmrtil dvoch ľudí a v celej krajine spôsobil výpadok elektriny.