Hurikán Ida, vyčíňajúci v USA, zoslabol na tropickú búrku

Washington 30. augusta (TASR) - Hurikán Ida zoslabol v priebehu pondelka nad americkým štátom Mississippi na tropickú búrku. Stalo sa tak 16 hodín po tom, čo zasiahol štát Louisiana ako jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v dejinách USA, informovala agentúra AP.



Do ústia rieky Mississippi vtlačil hurikán toľko vody, že obrátil smer tohto veľtoku. Mesto New Orleans sa ocitlo bez dodávok elektrickej energie. Čerpadlá mestského odvodňovacieho systému tak museli fungovať len na záložných generátoroch. Celkovo sa bez dodávok elektriny ocitlo viac v štátoch Louisiana a Mississippi než milión odberateľov.



Tropickú búrku pri jej pomalom postupe na sever sprevádzajú prívalové dažde, na niektorých miestach sa očakávajú zrážkové úhrny až 600 milimetrov na štvorcový meter. Ničivý vietor a dážď najviac postihol predovšetkým juhovýchodné pobrežie štátu Louisiana. Rýchlosť vetra tam dosahovala až 230 kilometrov za hodinu. Išlo tak o piaty najsilnejší zaznamenaný hurikán na americkej pevnine.



Ida si dosiaľ vyžiadala jednu obeť - osobu, na ktorú spadol strom v Prairieville pri hlavnom meste štátu Louisiana Baton Rouge.



Guvernér Louisiany John Bel Edwards požiadal Biely dom, aby vyhlásil jeho štát za oblasť postihnutú katastrofou, čo lepšie pomôže koordinovať potrebnú pomoc. Prezident Joe Biden jeho žiadosti vyhovel a nariadil poslať do oblasti federálnu pomoc.



Hurikán Ida spôsobil aj takmer úplné zastavenie ťažby ropy a zemného plynu v oblasti Mexického zálivu.



Ida dorazila k pobrežiu Louisiany presne 16 rokov po tom, ako ho zasiahol hurikán Katrina, ktorý si vyžiadal 1836 mŕtvych a spôsobil materiálne škody vo výške 125 miliárd dolárov. Ida pritom udrela iba 64 kilometrov od miesta, ktoré po prvý raz zasiahla Katrina.