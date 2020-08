Hurikán Isaias dočasne zoslabol, keď sa blíži k Floride

Washington 2. augusta (TASR) - Hurikán Isaias v Atlantickom oceáne v sobotu zoslabol na tropickú búrku, očakáva sa však, že počas noci znova zosilnie, keď sa blíži z juhovýchodu k americkému štátu Florida. Oznámilo to americké Národné hurikánové centrum (NHC), informuje agentúra DPA.



"Hurikánové podmienky sú očakávané v nedeľu na častiach východného pobrežia Floridy, pričom sa očakáva, že podmienky tropickej búrky sa začnú dnes večer," uviedlo NHC v upozornení o 17.00 h miestneho času (23.00 h SELČ).



Isaias by mal priniesť silné dažde a "potenciálne život ohrozujúce náhle záplavy" na Bahamy, ako aj možné náhle záplavy a povodne v mestských oblastiach na východnom pobreží USA, a to najmä v nízko položených a zle odvodňovaných oblastiach.



"Nenechajte sa pomýliť zoslabnutím (Isaiasa), skutočne si myslíme, že zosilnie znova na hurikán neskôr počas tohto večera," povedal novinárom floridský guvernér Ron DeSantis.



Informoval tiež, že núdzový stav vyhlásili v 16 okresoch vrátane Miami-Dade a Nassau. Ľudia by sa podľa guvernéra mali pripraviť minimálne na výpadky prúdu, no aj si urobiť zásoby vody, potravín a liekov na víkend.



Skôr v priebehu dňa NHC predpovedalo, že Isaias, ktorý sa vytvoril nad Karibským morom, prinesie vietor s rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu, pričom sa obráti na severovýchod a zoslabne po dosiahnutí pobrežia Floridy.



Prezident USA Donald Trump v stredu vyhlásil mimoriadny stav a nariadil federálnu podporu pre reakciu miestnych úradov.



Americkí meteorológovia očakávajú, že tohtoročná hurikánová sezóna v Atlantickom oceáne bude nadpriemerne aktívna.