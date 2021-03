Hurikány v Atlantiku sa už nebudú volať Dorian, Laura, Eta a Iota

Ženeva 18. marca (TASR) - Výbor pre hurikány Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), ktorý spravuje zoznam potenciálnych mien pre tropické búrky, používaných pre oblasť Atlantiku, z neho vyradil mená Dorian, Laura, Eta a Iota. Oznámila to v stredu WMO so sídlom v Ženeve.



Vzhľadom na značné škody, ktoré po sebe zanechali štyri spomínané hurikány, sa výbor WMO po dvojdňovom zasadnutí rozhodol Doriana a Lauru nahradiť v zozname menami Dexter a Leah. Dexter nahradí meno Dorian v zozname platnom pre rok 2025, Leah vymení Lauru v zozname pre rok 2026.



V priebehu každoročnej hurikánovej sezóny, ktorá trvá od 1. júna do 30. novembra, sa búrkam priraďujú striedavo mužské a ženské mená v abecednom poradí. Minulý rok boli prvými pomenovanými hurikánmi Arthur a Bertha, tento rok sú prvé tri miesta vyhradené pre mená Ana, Bill a Claudette.



V súčasnosti existuje niekoľko 21-menných zoznamov, ktoré sa obmieňajú každý šiesty rok. Neobsahujú mená začínajúce sa na Q, U, X, Y a Z, keďže na tieto začiatočné písmená nie je dostatok vlastných mien v jazykoch, ktorými sa hovorí v štátoch ležiacich v oblasti Atlantiku. Keď sa minú vlastné mená, prechádza sa pri označovaní hurikánov na písmená gréckej abecedy.



K zmenám v zozname dochádza vtedy, ak búrka spôsobí veľké škody a ďalšie používanie jej mena by mohlo vyvolávať nepríjemné asociácie. Zo zoznamu mien pre Atlantický oceán odstránili od roku 1953 už 93 položiek.



Počas roku 2020 sa nad Atlantikom vytvorilo 30 pomenovaných búrok, ktoré si vyžiadali najmenej 400 obetí a spôsobili škody za 41 miliárd dolárov.