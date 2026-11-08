< sekcia Import
Hydrologický rok 2025/26 mal mimoriadny až extrémny nedostatok zrážok
Úhrn zrážok z Veľkého Medera a Kolárova sa podľa SHMÚ veľmi priblížil k extrémne nízkemu ročnému úhrnu zrážok 262 mm, ktorý zaznamenali v Malých Kosihách v roku 2011.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Hydrologický rok 2025/2026 sa vyznačoval na Slovensku mimoriadnym až extrémnym nedostatkom zrážok. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že hydrologický rok trval od 1. novembra 2025 do 31. októbra 2026.
„Na Slovensku boli v tomto 12-mesačnom období úhrny zrážok najnižšie v niektorých častiach Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, kde dosiahli hodnoty ešte nižšie ako 300 milimetrov (mm) alebo len tesne vyššie, napríklad Veľký Meder 278 mm, Kolárovo 287 mm, Somotor 306 mm, Trebišov 314 mm,“ uviedol SHMÚ.
Úhrn zrážok z Veľkého Medera a Kolárova sa podľa SHMÚ veľmi priblížil k extrémne nízkemu ročnému úhrnu zrážok 262 mm, ktorý zaznamenali v Malých Kosihách v roku 2011. „Dôležité je pripomenúť aj to, že nebyť novembra 2025, keď vo Veľkom Mederi spadlo 64 mm a v Kolárove 62 mm zrážok, tak by táto bilancia bola ešte dramatickejšia,“ skonštatovali odborníci. Dodali, že na obidvoch týchto staniciach bol uplynulý hydrologický rok jednoznačne najsuchším v histórii meraní od roku 1961/1962, resp. 1984/1985.
„Na Slovensku boli v tomto 12-mesačnom období úhrny zrážok najnižšie v niektorých častiach Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, kde dosiahli hodnoty ešte nižšie ako 300 milimetrov (mm) alebo len tesne vyššie, napríklad Veľký Meder 278 mm, Kolárovo 287 mm, Somotor 306 mm, Trebišov 314 mm,“ uviedol SHMÚ.
Úhrn zrážok z Veľkého Medera a Kolárova sa podľa SHMÚ veľmi priblížil k extrémne nízkemu ročnému úhrnu zrážok 262 mm, ktorý zaznamenali v Malých Kosihách v roku 2011. „Dôležité je pripomenúť aj to, že nebyť novembra 2025, keď vo Veľkom Mederi spadlo 64 mm a v Kolárove 62 mm zrážok, tak by táto bilancia bola ešte dramatickejšia,“ skonštatovali odborníci. Dodali, že na obidvoch týchto staniciach bol uplynulý hydrologický rok jednoznačne najsuchším v histórii meraní od roku 1961/1962, resp. 1984/1985.