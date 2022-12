Hygienici upozorňujú, čo si všímať v stánkoch na vianočných trhoch

Bratislava 4. decembra (TASR) - Dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch na vianočných trhoch môže zákazník vyhodnotiť podľa čistoty pracovných dosiek, kuchynských pomôcok a čistoty pracovného odevu zamestnancov. Všimnúť by si mal tiež, či zamestnanci dodržiavajú základné hygienické zásady, napríklad či nechytajú polotovary, potraviny či hotové pokrmy holými rukami. Vyplýva to z odporúčaní hygienikov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



"Vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch musia byť vhodne chránené pred kontamináciou z okolitého prostredia, prikryté aspoň ochrannou fóliou," upozornili hygienici.



Osoby, ktoré hotové pokrmy podávajú, by mali mať pri ich príprave a manipulácii s nimi jednorazové rukavice a pokrývku hlavy. Chladené potraviny a používané polotovary nesmú byť podľa ÚVZ SR uložené voľne, patria do chladiacich zariadení.



V prípade stiesnených podmienok v rade pred stánkom sa môže zákazník chrániť respirátorom alebo rúškom. Regionálne úrady verejného zdravotníctva plánujú s cieľom prevencie zdravia obyvateľov ako obvykle vykonávať na vianočných trhoch kontroly.