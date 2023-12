HZS: Počasie v noci prinesie výraznú zmenu podmienok na horách

Vysoké Tatry 26. decembra (TASR) - Počasie v noci prinesie výraznú zmenu podmienok na horách, situáciu môže skomplikovať najmä ľad. Upozorňuje na to Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



"Vo všetkých slovenských pohoriach sme v predvianočnom období a v priebehu rána na Štedrý deň zaznamenali bohatú snehovú nádielku. Výraznú zmenu v podobe citeľného oteplenia priniesli posledné dva dni tohoročných vianočných sviatkov vo všetkých horstvách, a to aj v najvyšších polohách," uvádza HZS.



Snehová pokrývka sa premočila a sadla, lavínová situácia sa tak postupne stabilizovala. V priebehu noci z utorka na stredu (27. 12.) sa však očakáva prísun vyššieho tlaku vzduchu, ktorý prinesie ochladenie a pekné jasné počasie. Zmena bude sprevádzaná silným vetrom, ktorý začne ustávať v stredu až okolo poludnia. To výrazne zmení podmienky v našich horách. "Na hrebeňoch a vyššie položených svahoch sa vytvorí silná ľadová vrstva. Je veľký predpoklad, že nastanú podmienky, ktoré nebudú odpúšťať žiadne chyby," zdôraznili horskí záchranári.



Pohyb v takomto teréne si vyžaduje adekvátnu výstroj ako stúpacie železá a čakan a tiež skúsenosti. Dôležité podľa HZS je napríklad vedieť, ako zamedziť zakopnutiu na stúpacích železách.