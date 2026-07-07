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IDETE NA TURISTIKU DO HÔR? V týchto lokalitách môže byť silný vietor

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Na archívnej snímke pohľad na Slavkovský štít (2 452 metrov nad morom) vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Výstraha pred vetrom na horách platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.

Autor TASR
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Bratislava 7. júla (TASR) - V niektorých častiach Slovenska sa môže v utorok poobede vyskytnúť vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 17.00 h do stredy (8. 7.) doobedia.

Výstraha pred vetrom na horách platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.
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