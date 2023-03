IEA: Emisie oxidu uhličitého dosiahli v roku 2022 rekordnú úroveň

New York 3. marca (TASR) - V roku 2022 ľudstvo do atmosféry vypustilo viac oxidu uhličitého (CO2) ako kedykoľvek predtým a jeho emisie vzrástli o 0,9 % na 36,8 gigaton, informovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Je to dôsledok oživenia leteckej dopravy po pandémii a návratu k uhliu ako lacnému zdroju energie. TASR o tom informovala v piatok na základe správy agentúry AP.



Štvrtkovú správu IEA označili klimatickí vedci za znepokojujúcu, pretože na spomalenie globálneho otepľovania musia spotrebitelia energie v celosvetovom meradle dramaticky znížiť emisie.



"Akýkoľvek rast emisií – dokonca aj o 1 % – je zlyhaním," povedal Rob Jackson, profesor vied o Zemi na Stanfordskej univerzite a predseda medzinárodnej skupiny Global Carbon Project. "Nemôžeme si dovoliť žiaden rast (objemu emisií). Každý rok s vyššími emisiami (CO2) je zlým rokom pre naše zdravie a pre Zem."



CO2 sa uvoľňuje pri spaľovaní fosílnych palív, ako sú ropa, uhlie alebo zemný plyn. V atmosfére ako jeden zo skleníkových plynov prispieva k otepľovaniu klímy.



Emisie CO2 zo spaľovania uhlia vzrástli v minulom roku o 1,6 %. Mnohé krajiny najmä v Ázii totiž nahradili drahší zemný plyn, a situáciu v tomto smere ešte zhoršila ruská invázia na Ukrajinu, uviedla IEA. Oživenie leteckej dopravy prispelo k zvýšeniu emisií CO2 zo spaľovania ropy o 2,5 %.



Rast globálnych emisií sa od roku 1900 postupom času stále zrýchľuje s výnimkou pandemického roku 2020, keď sa cestovanie takmer zastavilo.



Minuloročná úroveň emisií, hoci rekordne vysoká, bola napriek tomu nižšia, ako odborníci očakávali. Prispelo k tomu zvýšené používanie obnoviteľnej energie, elektrických vozidiel a tepelných čerpadiel, uviedla IEA.



V Európe výroba elektriny z veternej a solárnej energie po prvýkrát prekonala výrobu elektriny z plynu alebo jadra.



"Bez čistej energie by bol rast emisií CO2 takmer trikrát vyšší," uviedol vo vyhlásení Fatih Birol, výkonný riaditeľ IEA.