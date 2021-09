II. edíciu špeciálnej konferencie o autizme

Bratislava 28. septembra (TASR-OTS) - Druhá edícia medzinárodnej konferencie s názvom „Kompas do života autistu“ dňa 30. septembra 2021 so začiatkom od 9.00 hod v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja tento prináša prednášky aj aktuálne kazuistiky z oblasti tejto špecifickej sociálno-komunikačnej a vývinovej poruchy. Podujatie je primárne určené pre ľudí pracujúcich v sociálno-vzdelávaco-výskumnej oblasti poruchy autistického spektra, ale aj pre treťosektorových odborníkov, asistentov či rodičov detí s touto diagnózou. Panel prednášajúcich tvoria odborníci, špecialisti, ktorí sú dennodenne konfrontovaní s výzvami komunity s touto najexpandujúcejšou diagnózou moderného sveta. Konferencia končí rezolúciou záverov, ktorá bude adresovaná na príslušné rezorty či útvary štátnej exekutívy. Nad podujatím prevzal záštitu Predseda Bratislavského samosprávneho kraja - pán Juraj Droba. Partnermi podujatia sú: Nadácia SPP, Bratislavský samosprávny kraj, ZIZZY a CarnoMed s.r.o.Rokovacia sála BSK už po druhýkrát hostí konferenciu s rovnomenným názvom, ktorá bola kvôli pandémii koronavírusu niekoľkokrát odročená. Porucha autistického spektra (PAS), ako vývinová porucha vyžaduje celospoločenskú diskusiu naprieč odbornou verejnosťou a štátnymi útvarmi a tvorcami legislatívy i tretím sektorom. Ako je známe, PAS patria medzia poruchy mentálneho vývoja, ktoré majú závažný dopad na formovanie osobnosti, vývoj a úroveň niektorých schopností človeka. Celoživotný nedostatok sociálno-komunikačných zručnosti významne ovplyvňuje schopnosť sociálneho fungovania človeka s autizmom a tým pádom celkovú adaptabilitu na bežné životné situácie či funkcie. Zakladateľ a správca nadáciedodáva: “Zástupcovia odborného Panelu vo svojich prejavoch sa dotknú vedeckých poznatkov a pokrokov v tejto oblasti: “” hovorí, riaditeľka Akademického centra pre výskum autizmu.,” povedal vedec, inovátor a CEO skupiny ZIZZY,Panelu sa zúčastnia aj zástupcovia BSK – nielen v rovine sociálnej starostlivosti o túto komunitu, ale aj na prehĺbenie introprofesionálných možností kooperácie so špecialistami. Predseda Bratislavského samosprávneho krajaprízvukuje, že “.”Na takmer 120 ľudí v hľadisku čakajú prednášky aj o včasnej intervencií a možnostiach diganostiky, v ktorých pandémia znížila dostupnosť. Poobedňajší program odhalí kazuistiky odborníkov o inkluzívnom vzdelávaní a osobných výchovných skúsenostiach Panelistov.Konferencia bude mať aj konkrétnu rezolúciu o zadefinovaní súčasného status quo tejto komunity - rodiny, diagnostické a intervenčné centrá, vzdelávacie šance, odborné a vedecké pracoviská, na ktorých miestach to (ne)funguje a definovať východiská pre riešenie dlhodobých systémových a legislatívnych zmien.