Ikonický pes - známy z meme ako Cheemsburger - zomrel počas operácie

Hongkong 20. augusta (TASR) - Pes plemena Shiba Inu, ktorého preslávila séria meme na internete, zomrel v piatok počas chirurgického zákroku.



Podľa denníka Daily Mail to cez víkend v Hongkongu oznámili majitelia tohto 12-ročného psa menom Balltze, známeho na internete ako Cheems alebo Cheemsburger pre svoju lásku k cheesburgerom.



Balltze, po domácky aj Ball Ball, sa stal hviezdou na internete po tom, ako bola v roku 2017 zverejnená jeho fotografia s veselým výrazom v okrúhlej tváričke. Táto fotografia stala virálnou a inšpirovala sériu meme.



Po správe o tom, že Balltze počas operácie zomrel, internet zaplavili prejavy sústrasti od jeho fanúšikov a objavila sa i koláž tohto psíka s anjelskými krídlami a svätožiarou okolo hlavy.



Balltzeho páni v piatok na Instagrame napísali, že "Ball Ball zaspal" v piatok ráno počas svojej poslednej toracentézy - odoberania tekutiny z hrudníka injekčnou striekačkou.



Dodali, že po tejto operácii chceli svojmu psovi zabezpečiť ešte chemoterapiu alebo inú možnú liečbu, ale "už je neskoro".



Informovali, že finančné prostriedky získané na Balltzeho liečbu venujú miestnym zvieracím útulkom.



Na psíkových fanúšikov sa jeho majitelia obrátili s výzvou, aby neboli smutní, ale spomenuli si radšej na radosť, akú Cheems priniesol svetu. Pripomenuli, že tento Shiba Inu s okrúhlou usmievavou tvárou počas pandémie dodal mnohým ľuďom optimizmus a nádej a iným vnášal do života smiech a radosť vďaka sériám meme.



"Verím, že už voľne behá v nebi a so svojimi novými priateľmi si pochutnáva na množstve dobrého jedla," napísal majiteľ psa na sociálnych sieťach, pričom vyjadril nádej, že jeho pes bude aj naďalej prinášať radosť v online svete.



Plemeno Shiba Inu (oficiálne Shiba) bolo pôvodne chované na lov vtákov a malej zveri, ale ojedinele sa využívalo aj na lov diviakov. Ide o jedno zo šiestich japonských pôvodných plemien: Akita, Kishu, Hokkaido, Kai, Shikoku a Shiba. Chovateľmi sú obľúbené najmä v Japonsku a Spojených štátoch.



V roku 2013 sa Shiba Inu objavil na kryptomene dogecoin, ktorá vznikla pôvodne ako vtip - vytvorili ju softvéroví inžinieri Billy Markus a Jackson Palmer ako "satirickú" kryptomenu, ktorá sa vysmievala bitcoinu a ostatným kryptomenám.