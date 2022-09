Imunita proti chrípke poklesla, odborníci odporúčajú očkovanie

Bratislava 29. septembra (TASR) - Následkom protipandemických opatrení bola cirkulácia chrípky posledné dva roky veľmi nízka, vďaka čomu pravdepodobne poklesla aj imunita populácie. Vo štvrtok na to upozornila Aliancia proti chrípke, ktorá spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) vyzvala Slovákov, aby sa dali proti chrípke zaočkovať.



"Zem má dve hemisféry, a teda dve obdobia chrípkových epidémií. Preto napríklad austrálska sezóna, ktorá sa práve končí, indikuje, čo sa môže udiať v našich zemepisných šírkach," vysvetlila prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.



Austrália podľa nej zažila najhoršiu chrípkovú sezónu za posledných päť rokov, pričom počet prípadov bol podľa oficiálnych údajov trikrát vyšší ako očakávaný. "Prípady chrípky vyvrcholili asi o dva mesiace skôr ako zvyčajne, čo poukazuje na skorý nápor chrípky v krajine," doplnila Krištúfková.



Aliancia proti chrípke vzhľadom na nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne a nedostatočnú zaočkovanosť ľudí predpokladá, že slovenská populácia bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia. Zvýšený výskyt chrípky by podľa nej mohol vyústiť do silnej chrípkovej epidémie. "Čím viac ľudí absolvuje očkovanie, tým menej budú ohrození tí, ktorí sa očkovať nemôžu," poukázala viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Elena Marušáková.



Očkovanie proti chrípke je podľa Aliancie najúčinnejšou prevenciou ochorenia. "Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 alebo inou neživou vakcínou, napríklad proti pneumokokom," poradili odborníci z Aliancie. Najideálnejšie je podľa nich očkovanie v jesenných mesiacoch.



Zároveň poukázali na očkovanie tehotných, ktoré je podľa nich v mnohých krajinách samozrejmosťou. "Hoci je očkovanie tehotných proti chrípke Svetovou zdravotníckou organizáciou odporúčané už od roku 2012 a v mnohých krajinách je samozrejmosťou, u nás sme zatiaľ na začiatku cesty," vyhlásil gynekológ Miroslav Kotek.



Na Slovensku sa môžu podľa neho tehotné ženy zaočkovať proti chrípke u všeobecného lekára aj gynekológa. Doplnil, že očkovanie je pre pacientku plne hradené. "Rovnako je veľmi dôležité, aby zdravotné poisťovne umožnili očkovať proti chrípke všetkým špecialistom akýchkoľvek pacientov a verejným prísľubom toto očkovanie aj hradili ako u všeobecných lekárov," zdôraznil Kotek.



Práve dlhodobá nízka dôvera v očkovanie, podceňovanie chrípky a odmietanie aktívnej prevencie viedli k sformovaniu projektu Aliancia proti chrípke. "Je dôležité počúvať hlas odborníkov a špecialistov, je potrebné sa pred chrípkou zodpovedne chrániť a pomôcť zvládnuť chrípkovú sezónu bez dodatočného tlaku na zdravotný systém," dodal Lengvarský.