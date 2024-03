Imunoalergologička: Počet alergikov stúpa, dôležitá je liečba

Bratislava 10. marca (TASR) - Počet alergikov každým rokom stúpa. Najčastejšie sa vyskytujú inhalačné alergie, najmä na pele stromov, tráv, burín, roztoče či plesne. Uviedla to imunoalergologička Veronika Mundoková Csibová zo synlabslovakia. Upozornila pritom na dôležitosť liečby.



Dlhodobé zanedbávanie liečby totiž môže spôsobiť rozvoj bronchiálnej astmy či nosných polypov. Liečba môže byť symptomatická - tlmí klinické príznaky alebo kauzálna, teda alergénová imunoterapia. "Pomocou tejto liečby nepotláčame symptómy, ale liečime príčinu alergie," priblížila imunoalergolička.



Na nastavenie správnej liečby je podľa nej dôležitá dôkladná a včasná diagnostika. Využíva sa pri nej kožný aj krvný test. Lekárka v tejto súvislosti poukázala na to, že príznaky inhalačnej alergie sú podobné ako pri prechladnutí - výtok z nosa, opuchnutá nosná sliznica, kašeľ, hlieny či zvýšená teplota. Odlíšiť ich podľa nej možno dĺžkou trvania. "V prípade prechladnutia trvajú príznaky približne týždeň. V prípade alergie ťažkosti trvajú dlhšie a majú časovú súvislosť s peľovým obdobím, kontaktom so zvieratami alebo prachom," dodala.



Alergia je ochorenie imunitného systému. Ide o reakciu organizmu, keď imunita identifikuje alergén ako hrozbu a reaguje naň, čo vedie k rôznym symptómom ako nádcha, zatekanie hlienov, výtok z nosa, opuch nosnej sliznice, svrbenie, opuch očí, kašeľ, dušnosť, pískanie na hrudníku, ekzémy či kožný výsev.