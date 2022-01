Imunológ Altmann: Posilňujúce očkovanie je iba núdzovým riešením

Na archívnej snímke starší manželia dostávajú štvrtú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 počas vakcinácie ľudí s oslabenou imunitou v súkromnom zdravotníckom zariadení v izraelskom meste Petah Tikva 5. januára 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) - Opakované preočkovávanie proti covidu nemusí byť podľa vedcov vhodnou stratégiou, a to aj napriek tomu, že posilňujúce dávky vakcín sa podľa štúdií javia byť účinné aj proti novým variantom koronavírusu, uvádza sa v článku zverejnenom vo vedeckom časopise Nature.Opakované podávanie posilňujúcich dávok mRNA vakcín je len "", nie účinná a udržateľná stratégia. Uviedol to Danny Altmann, profesor imunológie na londýnskej Kráľovskej univerzite.V Izraeli podávajú od začiatku roka štvrtú dávku vakcíny starším ľuďom, osobám s oslabenou imunitou a tiež zdravotníkom. Sľubujú si od toho ochranu pred vlnou variantu omikron. Predbežné dáta z Izraela ukazujú, že štvrtá dávka znižuje riziko nákazy a ťažkého priebehu ochorenia.Omikron zmenil pohľad vedcov na posilňujúce dávky, uviedol imunológ Alejandro Balazs z Ragon Institute v americkom Cambridgei. Ľudia, ktorí boli predtým považovaní za plne zaočkovaných, pri omikrone nemali dostatočnú protilátkovú imunitnú odpoveď, ktorá by ich chránila pred nákazou.Výsledky zo sveta naznačujú, že posilňujúce dávky skutočne zvyšujú množstvo protilátok neutralizujúcich omikron, a tým poskytujú dostatočnú ochranu. Vedci sa však obávajú, že ani posilňujúcce dávky nebudú mať dlhodobý účinok pri ochrane pred nákazou.Dáta z Izraela ukazujú, že protilátky po podaní tretej dávky vakcíny klesajú po niekoľkých mesiacoch podobne ako po podaní prvých dvoch dávok. Terénne údaje z Británie však naznačujú, že imunita z posilňujúcich dávok klesá pri omikrone možno ešte rýchlejšie než pri variante delta. Iná štúdia, ktorá ešte neprešla recenzným konaním, indikuje, že po tretej dávke vydrží ochrana proti omikronu štyri mesiace.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojom vyhlásení z 11. januára varovala, že očkovacia stratégia založená na opakovanom podávaní posilňujúcich dávok pôvodnej vakcíny je "". Virologička Kanta Subbaraová dodáva, že "" podávanie posilňujúcich dávok ide na úkor očkovania ľudí v rozvojových krajinách.Väčšina odborníkov odporúča vytvoriť nové vakcíny, ktoré dokážu chrániť ľudí pred širšou paletou súčasných či budúcich variantov koronavírusu.Údaje o nových vakcínach špecificky vytvorených pre variant omikron majú byť známe v priebehu najbližších mesiacov.Spoločnosti Moderna a Pfizer oznámili minulý týždeň spustenie ďalších fáz klinických skúšok posilňujúcich dávok vakcín vyvinutých špeciálne proti variantu omikron.