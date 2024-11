Imunológ: Očkovanie proti čiernemu kašľu môže zmierniť jeho priebeh

Bratislava 23. novembra (TASR) - Očkovanie proti čiernemu kašľu môže zmierniť závažnosť priebehu ochorenia. Ochrana proti baktérii, ktorá spôsobuje infekciu, však nie je doživotná. V dospelosti je preto vhodné preočkovanie. Pre TASR to uviedol imunológ Miloš Jeseňák.



"U nás je možno preočkovanie realizovať kombinovanou vakcínou spolu preočkovaním proti tetanu a záškrtu, a to každých 15 rokov podľa kalendára," priblížil Jeseňák. Doplnil, že očkovanie proti čiernemu kašľu prebieha už od detstva v rámci národného imunizačného programu. Riadne očkovaný jedinec absolvuje do dospelosti celkovo päť dávok vakcíny proti čiernemu kašľu.



Odborník upresnil, že ochrana proti čiernemu kašľu po prekonaní ochorenia trvá štyri až 20 rokov, po očkovaní štyri až 12 rokov. Pripomenul však, že je bezpečnejšie nadobudnúť ochranu očkovaním než prekonaním čierneho kašľa.



Lekár odporučil očkovanie chronicky chorým pacientom, pacientom s ochoreniami respiračného a srdcovocievneho systému, seniorom, učiteľom alebo zdravotníkom. Očkovanie by mali zvážiť aj tehotné ženy v treťom trimestri. "Vytvorené protilátky sa následne prenesú do dieťaťa cez placentu a to potom chránia prvé mesiace po narodení, a tak sa preklenie čas, kým si dieťa začne budovať svoju vlastnú imunitu očkovaním," vysvetlil imunológ.



Kontraindikáciami pre túto vakcínu môžu byť nestabilné a dekompenzované chronické ochorenie či predchádzajúca závažná alergická reakcia na vakcínu v minulosti. V klinickej praxi je však podľa odborníka len málo obmedzení. "Benefit získanej ochrany voči čiernemu kašľu po očkovaní prevyšuje riziká tohto očkovania u absolútnej väčšiny jedincov," spresnil imunológ.



Lekár ozrejmil, že v minulosti sa používali vakcíny obsahujúce všetky zložky usmrtených baktérií čierneho kašľa, čo spôsobovalo pomerne veľa nežiaducich účinkov. "Aktuálne už dlho používame vakcíny len na báze štyroch, prípadne piatich zložiek z baktérie čierneho kašľa, ktoré majú dobrú účinnosť, ale najmä výbornú bezpečnosť a dobrú toleranciu," dodal.



Čierny kašeľ je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré sa prejavuje silnými záchvatmi kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou. Chorý človek je nákazlivý aj tri až štyri dni pred objavením sa klinických príznakov.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od začiatku roka eviduje viac ako 4600 prípadov čierneho kašľa. Najvyšší výskyt ochorenia bol zaznamenaný v októbri v Žilinskom kraji.