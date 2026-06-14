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Infantino pozval na MS šéfa klubu, ktorý zasiahol smrtiaci požiar
Pri požiari v horskom stredisku Crans-Montana zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 utrpelo zranenia.
Autor TASR
Santa Clara 14. júna (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino pozval na úvodný zápas Švajčiarska na MS prezidenta amatérskeho klubu, ktorý prišiel pri tragickom novoročnom požiari v Crans-Montane o sedem svojich hráčov. Šéfom švajčiarskeho klubu z lokálnej súťaže FC Lutry je Stephane Bise.
Infantino, ktorý je švajčiarskym občanom, zverejnil na sociálnych sieťach spoločnú fotografiu s Biseom zo zápasu Švajčiarska proti Kataru (1:1), ktorý sa hral v sobotu neďaleko San Francisca. „Je dôležité nájsť si chvíľu a spomenúť si na tých, ktorí pri tejto tragédii prišli o život, vrátane mnohých ľudí spojených s FC Lutry,“ uviedol Infantino. „Futbal nás učí byť ľuďmi a na všetkých zasiahnutých touto katastrofou naďalej myslíme.“
Pri požiari v horskom stredisku Crans-Montana zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 utrpelo zranenia. Medzi obeťami bolo aj viacero osôb spojených s klubom FC Lutry. Informovala agentúra DPA.
Infantino, ktorý je švajčiarskym občanom, zverejnil na sociálnych sieťach spoločnú fotografiu s Biseom zo zápasu Švajčiarska proti Kataru (1:1), ktorý sa hral v sobotu neďaleko San Francisca. „Je dôležité nájsť si chvíľu a spomenúť si na tých, ktorí pri tejto tragédii prišli o život, vrátane mnohých ľudí spojených s FC Lutry,“ uviedol Infantino. „Futbal nás učí byť ľuďmi a na všetkých zasiahnutých touto katastrofou naďalej myslíme.“
Pri požiari v horskom stredisku Crans-Montana zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 utrpelo zranenia. Medzi obeťami bolo aj viacero osôb spojených s klubom FC Lutry. Informovala agentúra DPA.