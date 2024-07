Inflácia v Číne vzrástla v júni len mierne a výrobné ceny klesli

Peking 10. júla (TASR) - Medziročný rast inflácie v Číne sa v júni spomalil a zaostal za prognózami ekonómov. Dôvodom je slabá spotreba v dôsledku neistého zotavovania ekonomiky. A zároveň, výrobné ceny opäť klesli, keďže domáci dopyt sa zotavuje len pomaly aj napriek podporným opatreniam vlády. Ukázali to oficiálne údaje, ktoré v stredu zverejnil Národný štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Vláda v Pekingu sa snaží oživiť spotrebu po zotavení sa druhej najväčšej ekonomiky z pandémie ochorenia COVID-19. Ale pretrvávajúce obavy zo zásadnejších problémov vrátane krízy v sektore nehnuteľností a neistota ohľadne zamestnania brzdia aktivitu spotrebiteľov aj priemyslu.



Index spotrebiteľských cien v Číne tak v júni vzrástol medziročne len o 0,2 % po zvýšení o 0,3 % v máji. Júnové tempo jeho rastu bolo najpomalšie za tri mesiace. A zaostalo za očakávaniami analytikov, ktorí predpovedali, že inflácia v júni stúpne o 0,4 %.



Riziko deflácie v Číne tak pretrváva, varujú analytici.



Štatistiky ukázali, že ceny potravín v júni klesli medziročne o 2,1 %, o niečo viac ako v máji, keď sa znížili o 2 %. A to aj napriek výpadkom dodávok pre zlé počasie, čo ešte podčiarklo slabý dopyt. Domáci dopyt tlmí aj vysoká nezamestnanosť mladých, ktorá v máji dosiahla 14,2 % a kríza v sektore nehnuteľností, ktorý sa podieľa zhruba štvrtinou na výkone ekonomiky.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v júni znížili o 0,2 %, čo bolo opäť viac ako ich pokles o 0,1 % v máji a horší výsledok než očakávané zníženie o 0,1 %.



Štatistický úrad informoval tiež, že index výrobných cien v júni medziročne klesol o 0,8 %. Tempo jeho poklesu sa tak spomalilo z 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci a zhoduje sa s prognózou analytikov.



Júnové zníženie výrobných cien bolo najmenšie za 17 mesiacov, čo však možno pripísať najmä nižšej porovnávacej základni v minulom roku.



Podľa spoločnosti Capital Economics prehlbujúci sa pokles cien tovarov dlhodobej spotreby ukazuje, že problém s prebytočnou výrobnou kapacitou v Číne sa zhoršuje.



Opakované výzvy politikov, aby sa domácnosti "odvážili míňať", vyvolali vlažnú reakciu. Očakáva sa naopak, že spotrebitelia aj firmy si budú požičiavať menej. To posilňuje argumenty pre inú politickú podporu, než sú dotácie na výmeny automobilov a nákupy spotrebného tovaru.



V dlhodobom horizonte bude Čína potrebovať oživenie domáceho dopytu, aby poháňalo ekonomiku.



Júnové údaje prichádzajú niekoľko dní pred začiatkom zasadania Komunistickej strany a oživenie ekonomiky bude hlavným bodom programu.



Vedúci politici už oznámili sériu cielených opatrení na zvýšenie výdavkov na infraštruktúru a zvýšenie spotreby. Podľa analytikov je potrebné urobiť oveľa viac. A špekulujú, že na budúci týždeň by mohlo byť oznámené prepracovanie spotrebnej dane ako súčasť zmien v čínskom daňovom systéme.