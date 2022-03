Infúzny vitamín C a jeho prekvapivé účinky na dlhý covid

Veľmi dobré výsledky podpornej infúznej terapie vitamínom C sa ukázali pri liečbe následkov ochorenia COVID-19, takzvaného post-covidového syndrómu, resp. dlhého covidu.



Najčastejšie prejavy:

• nezvyčajná únava a vyčerpanie, až chronický únavový syndróm,

• rýchle zadýchanie sa po nenáročných aktivitách,

• bolesti kĺbov, končatín,

• bolesti hlavy, ktoré môžu vyústiť až do migrény, závraty,

• ťažoba na pľúcach a suchý kašeľ,

• zvýšená teplota,

• tráviace problémy ako hnačka, zápcha a nevoľnosť,

• strata chuti a čuchu aj po odznení ochorenia,

• búšenie srdca,

• problémy so spánkom,

• vypadávanie vlasov,

• rôzne kožné prejavy,

• novovzniknutá cukrovka a vysoký krvný tlak.

Bratislava 25. marca (OTS) - Únava, depresie, poruchy koncentrácie, bolesti svalov, kĺbov a hlavy sú len niektoré z nepríjemných príznakov, ktoré sa objavujú nielen počas vírusových ochorení, ale tiež i týždne po ich prekonaní. Takzvaný dlhý covid môže strpčovať život mnohým z vás. Pomôcť môže práve vyššia dávka vitamínu C – infúzny vitamín C, ktorý dokáže omnoho viac.Už od 30-tych rokov minulého storočia je nám známe, že optimálny prísun vitamínu C je dôležitý pre náš organizmus, aby sme dokázali predchádzať infekciám. Najmä vďaka jeho antibakteriálnym a antivírusovým účinkom. Nedávne experimenty ukázali, že vitamín C zvyšuje antivírusovú funkciu buniek pľúcneho epitelu, teda buniek, ktoré sú pri infekciách konfrontované ako prvé. Ide o začarovaný kruh. Nedostatok vitamínu C zvyšuje riziko infekcie – náchylnosť na infekciu je hlavným príznakom nedostatku vitamínu C. A naopak, nízka hladina vitamínu C sa bežne vyskytuje pri zápalových ochoreniach.- Starší ľudia- Obézni ľudia- Pacienti s cukrovkou, rakovinou, zápalmi čriev, ochoreniami cievnej sústavy a kĺbov.Ak sa vitamín C pri chrípkovej infekcii podáva ako doplňujúca liečba, dokáže výrazne zmierniť príznaky – za predpokladu, že je dávka dostatočne vysoká. Podľa fínskeho vedca Harriho Hemilu je perorálne podávanie v dávke 6 – 8 g/d výrazne účinnejšie ako 3 – 4 g/d. Vitamín C navyše znižuje riziko závažných respiračných ochorení, ako je zápal pľúc.Keďže COVID-19 je vírusová infekcia, vyššia dávka vitamínu C pomáha aj v prípade tohto ochorenia. Potvrdzujú to mnohé kvalitné štúdie, ktoré hovoria o tom, že podporná liečba vitamínom C má významný prínos – najmä jeho vysoké dávky formou infúzií. Zlepšuje hlavne zásobovanie kyslíkom a znižuje zápalové procesy v organizme.▪ rýchlejšie zotavovanie sa,▪ menší počet dní strávených v nemocnici,▪ nižšie riziko ťažkých priebehov,▪ nižšia úmrtnosť.Jedným z kľúčových faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku dlhého covidu je oxidačný stres. Práve ten vzniká v prípade nedostatku vitamínu C. Z toho vyplýva, že tento vzácny vitamín dokáže zmierniť nielen priebeh infekcií vrátane COVIDU-19, ale tiež znižuje riziko dlhého covidu.Zvýšený prísun vitamínu C je preto najmä v tomto náročnom období nesmierne dôležitý.