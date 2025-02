Interné oddelenie bánovskej nemocnice bude slúžiť dlhodobo chorým

Bánovce nad Bebravou 28. februára (TASR) - Interné oddelenie nemocnice v Bánovciach nad Bebravou prejde optimalizáciou. Od 1. marca sa transformuje na oddelenie dlhodobo chorých, primárne bude určené pre pacientov s internistickými diagnózami. Nemocnica tak postupuje v súlade s reformou optimalizácie nemocníc. TASR o tom v piatok informovala zástupkyňa hovorcu Agel SK Jarmila Ševčíková.



Bánovská nemocnica je v zmysle optimalizácie siete zaradená do prvej úrovne. Jej činnosť tak má byť zameraná na následnú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, jednodňovú operatívu a stacionárnu starostlivosť. "Vzhľadom na zaradenie nemocnice a na dlhodobý vývoj charakteru hospitalizácií, optimalizáciou prejde aj interné oddelenie. V uplynulých rokoch prevažná časť jeho pacientov vyžadovala hospitalizáciu v rozsahu od jedného do dvoch týždňov, pričom ťažšie stavy boli smerované na vyššie pracoviská v regióne a okolí, čo je v súlade s reformou nemocníc," priblížila Ševčíková.



Od tohto trendu sa bude odvíjať aj optimalizácia interného oddelenia, s platnosťou od 1. marca bude oddelenie s kapacitou 20 lôžok transformované na oddelenie dlhodobo chorých II. "Určené bude primárne pre pacientov s internistickou diagnózou, ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu, zároveň však nie je natoľko vážny, aby bola nutná starostlivosť na vyššom pracovisku," ozrejmila riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Oddelenie bude podľa nej určené pre všetky osoby nad 18 rokov, nie iba pre starších pacientov a seniorov. "Dĺžka hospitalizácie sa bude odvíjať od zdravotného stavu pacienta a indikácie lekára, v porovnaní so štandardným oddelením dlhodobo chorých môže byť aj kratšia. Pacienti vyžadujúci akútnu starostlivosť budú smerovaní na vyššie pracoviská, kde im poskytnú starostlivosť v rozsahu, aký ich zdravotný stav vyžaduje," doplnila.



Vznikom tohto oddelenia nemocnica podľa Bobockej zároveň odľahčí interné oddelenia nemocníc vyššej úrovne, ktoré sa môžu efektívne zamerať na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pacienti, ktorí vyžadujú doliečenie, budú smerovaní do bánovskej nemocnice.