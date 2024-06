Internetový seriál Kavej vyšiel ako nový príbeh a v knižnej podobe

Bratislava 19. júna (OTS) - Kavej je pokračovanie úspešného internetového seriálu, ktorý vznikol ako spin-off zo skeču relácie Kredenc. Komédia o kamarátkach z východu, ktoré žijú v Bratislave, ale teraz sa vracajú na východ – jedna na pohreb, druhá na tri svadby. Je to svižné, zábavné, bláznivé, má to krátke kapitoly, trefné postrehy, prirovnania... ideálna letná oddychovka.Klára a Veronika sú dve kamarátky z úspešného internetového seriálu Kavej. Z východu sa presťahovali na západ, aby si splnili životné sny. Po rokoch však nastal čas, aby sa vydali na cestu domov.Klára sa dozvedá, že jej zomrela babka, Veronika zas plánuje v jednu sobotu absolvovať tri svadby kamarátok z detstva. Mrazák v dome smútku sa pokazil a telo babky je vystavené doma, Veronikin plán stretnúť na svadbe pána Pravého takisto nevychádza. A tak dievčatá počas svojho návratu zažívajú množstvo zábavných a bizarných situácií, ktoré zvládajú s východniarskym temperamentom, nadhľadom a láskavým humorom. Veronika s Klárou aj ich blízki sa usilujú prekonávať vzájomné rozdiely, hľadajú lásku, šťastie, zmysel života a svoje miesto vo svete.Kniha Kavej vychádza z rovnomennej filmovej predlohy, na čitateľov však čaká aj množstvo situácií, ktoré sa do filmu nedostali.Humor je niekedy jemný, láskavý, inokedy priamy a bláznivý. Napríklad už na začiatku, akým spôsobom zomrie babka Anastázia, alebo keď ju umývala jej nevesta, pokazený mrazák v dome smútku, plačky na pohrebe, prípadne kopanie hrobu: keď Klára staršia prišla na cintorín, aby skontrolovala hĺbku jamy pre svokru, ktorá mala byť 1,6 metra, ale popohnala chlapov, aby vykopali radšej dva metre, nech sa svokra náhodou nevyhrabe.Samostatnou kapitolou je veľa východniarčiny. Ktorá dodala príbehu grády, nabilo to knihu energiou, autentickosťou....hoci ak ste zo západu, niekedy nebudete všetkému rozumieť.Autorka si dala záležať aj na drobnostiach, napríklad sa pekne pohrala s menami: Klárin manžel Štanci, čiže Konštantín a jej expriateľ sa volal Metod. Alebo Roman Roland, čo pripomenie francúzskeho autora klasiky Peter a Lucia Romaina Rolanda.