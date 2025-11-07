Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Intímna spoveď zo zmätku vo vzťahoch i vo vlastnom vnútri

Posledné pomaznanie je fragmentárnym románom, v ktorom sa autorka s nevídanou úprimnosťou spovedá zo zmätku vo vzťahoch i vo vlastnom vnútri.

Bratislava 7. novembra (OTS) - Slovenská autorka píšuca pod pseudonymom Alica Cárska, ktorá za svoj debut z roku 2023 získala Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii Mladý tvorca/tvorkyňa, vo svojej novinke s názvom Posledné pomaznanie potvrdzuje, že jej hlas v slovenskej literatúre stojí za pozornosť.

„Libela v jeho nohaviciach sa pritlačila na mňa, držala našu túžbu v rovine čisto telesnej. Držala rovnováhu tam, kde sme ju plánovali pri náčrte predstáv o nás dvoch mať. Tam, kde sme si vystavali múr.“

Z nevier, v ktorých v dvadsiatke hľadala Alica únik z nešťastného manželstva, sa v tridsiatke stáva zlozvyk. Potrebuje mužov, ich telá, ich pozornosť, a muži ju chcú stále viac. Lenže na pozadí jej komplikovaných a zároveň príliš plytkých vzťahov začína niečo hlboko v nej bujnieť a dozrievať.

Posledné pomaznanie je fragmentárnym románom, v ktorom sa autorka s nevídanou úprimnosťou spovedá zo zmätku vo vzťahoch i vo vlastnom vnútri. Načrtáva v ňom nielen témy hľadania lásky a vnútornej rovnováhy, ale rovnako otvorene rozpráva aj o tiaži materstva a o chorobe, ktorú vníma ako trest, za hriechy mladosti. Napriek neľahkému osudu jej rozprávaniu nechýba nadhľad a hravosť.

Autorom obálky, ktorá rezonuje s intímnym ladením textu, je slovenský maliar Andrej Dúbravský.

O autorke


Alica Cárska patrí medzi najzaujímavejšie nové hlasy slovenskej literatúry. Píše pod pseudonymom a pozornosť kritiky aj čitateľov si získala už svojím debutovým románom Na kolenách (vydavateľstvo BRAK, 2023), za ktorý dostala získala Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii Mladý tvorca/tvorkyňa.

