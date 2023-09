IPčko:Mladí ľudia trpiaci depresiou sa často cítia osamelí a izolovaní

Bratislava 10. septembra (TASR) - Mladí ľudia trpiaci depresiou sa často cítia osamelí a izolovaní. Majú ťažkosti hovoriť o svojom stave s rodičmi a často nevedia, kde hľadať pomoc. Na druhej strane je nedostatok odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorí by sa špecializovali na starostlivosť o deti a adolescentov. Na tlačovej konferencii o tom informovala detská psychiatrička Veronika Marcinčáková Husárová.



"Podľa WHO je samovražda štvrtým najčastejším dôvodom smrti u 15- až 24-ročných ľudí, pričom najčastejšie súvisí s prítomnosťou psychických ochorení, predovšetkým depresie," zdôraznila detská psychiatrička. Údaje z Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že v roku 2022 bolo zaznamenaných najviac samovražedných pokusov práve v kategórii mladých vo veku 15 až 19 rokov.



Prezidentka Asociácie školskej psychológie Lucia Košťálová upozornila na to, že na Slovensku je iba 48 pedopsychiatrov. Zároveň pripomenula, že stále sú školy, kde chýbajú školskí psychológovia. "Mnoho detí nemá možnosť požiadať o pomoc, keď prežívajú niečo náročné," uviedla.



Občianske združenie IPčko preto spúšťa preventívnu kampaň pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd. Začne sa v pondelok (11. 9.) v niekoľkých školách po celom Slovensku. Ako priblížil riaditeľ IPčka Marek Madro, zameriava sa na mladých ľudí a má ich povzbudiť, aby hľadali pomoc, keď ju potrebujú.