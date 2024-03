Ponad rieku Ipeľ otvorili Most sv. Barbory

Ipeľské Predmostie 11. marca (TASR) - Ponad rieku Ipeľ otvorili v pondelok nový cestný Most sv. Barbory. Cestovanie medzi slovenskou obcou Ipeľské Predmostie a maďarskou Drégelypalánk sa tak skráti.



Doteraz museli ľudia medzi obcami cestovať 20 kilometrov navyše na hraničný priechod Paraspasuszta, čo trvalo 20 až 25 minút. Ako počas otvorenia povedal šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Raši (Hlas-SD), most bude mať významný podiel na zlepšení ekonomickej a sociálnej situácie tohto regiónu. Dodal, že v rámci programu slovensko-maďarskej spolupráce bolo v programovom období 2014 až 2020 šesť rozsiahlych projektov cestnej infraštruktúry. "Z toho päť projektov schválených v roku 2018 zahrňovalo aj mostné prepojenie," spresnil. Výstavbu mosta podporil cezhraničný program Interreg SK-HU viac ako 6,5 milióna eur.



S maďarskými susedmi spája Slovensko takmer 655 kilometrov hraníc a do roku 2010 ich bolo možné prekročiť na 22 miestach. Novootvorený Most sv. Barbory je aktuálne 40. hraničným priechodom.



Raši priblížil, že cezhraničná spolupráca oboch krajín bude naďalej pokračovať. "Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur," informoval. V najbližších rokoch sa tak chcú zameriavať napríklad na posilnenie ochrany a zachovania prírody a zelenej infraštruktúry. Má to byť s dôrazom na udržateľné riešenia a environmentálne inovácie.



Most sv. Barbory s rozpätím 48,5 metra, ktorý postavili za 2,9 miliardy forintov (7,66 milióna eur), si vyžiadal výstavbu jedného kilometra cesty v Maďarsku a 400 metrov cesty na Slovensku.