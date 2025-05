Irán po varovaniach od Trumpa tvrdí, že sankcie nezmenia jeho politiku

Teherán 2. mája (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že sankcie na obchodných partnerov Teheránu zo strany Spojených štátov neovplyvnia politiku Iránu. Vyjadrilo sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením sankcií na krajiny alebo jednotlivcov nakupujúcich ropu od Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Pokračovanie tohto nelegálneho konania nezmení iránske postoje založené na logike, legitimite a medzinárodnom práve,“ uviedlo iránske ministerstvo. Zároveň odsúdilo nátlak na obchodných a hospodárskych partnerov Iránu. Tieto kroky Washingtonu podľa Teheránu vyvolávajú podozrenie, že Spojené štáty to s diplomaciou voči Iránu nemyslia vážne.



Trump vo štvrtok na svojej platforme Truth Social oznámil, že má v úmysle s okamžitou platnosťou uvaliť sankcie na každého, kto kupuje ropu od Iránu. Títo jednotlivci alebo krajiny už nebudú môcť obchodovať s USA.



„POZOR: Všetky nákupy iránskej ropy alebo petrochemických produktov sa musia IHNEĎ zastaviť! Každá krajina alebo osoba, ktorá nakúpi AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO ROPY alebo PETROCHEMICKÝCH PRODUKTOV z Iránu, bude okamžite podliehať sekundárnym sankciám. V žiadnom prípade jej nebude dovolené obchodovať so Spojenými štátmi americkými,“ napísal Trump.



Tento príspevok zverejnil krátko po tom, čo bolo „z logistických dôvodov“ odložené štvrté kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe, pôvodne plánované na sobotu. Rozhovory medzi osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím sa mali konať v Ríme. Nový dátum rokovaní bude podľa Ománu, ktorý pôsobí ako ich sprostredkovateľ, oznámený po vzájomnej dohode oboch strán.



V roku 2015 Irán po zdĺhavých rokovaniach s Čínou, Ruskom, USA, Francúzskom, Nemeckom a Britániou súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu. Trump však v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpil a uvalil na Irán nové sankcie. V dôsledku toho Teherán prestal dodržiavať podmienky dohody. Americký prezident sa teraz snaží dosiahnuť novú dohodu, pričom Teheránu pohrozil vojenským úderom, ak to nepodarí. Od 12. apríla sa uskutočnili tri kolá rokovaní medi Iránom a Spojenými štátmi.